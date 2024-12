"Cessi il fuoco a Gaza e si liberino gli ostaggi": lo ha chiesto Papa Francesco durante il Messaggio Urbi et Orbi

Il Papa, durante il Messaggio Urbi et Orbi, ha chiesto la pace per la Terra Santa . "Tacciano le armi in Medio Oriente", ha detto il Pontefice, "con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme, rivolgo il mio pensiero alle comunità cristiane in Israele e in Palestina, in particolare alla cara comunità di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima". " Cessi il fuoco, si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata dalla fame e dalla guerra", ha aggiunto il Santo Padre.





L'appello del Papa anche per l'Ucraina

"Tacciano le armi nella martoriata Ucraina e si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e d'incontro, per arrivare a una pace giusta e duratura": lo ha affermato il Papa, proseguendo il Messaggio Urbi et Orbi. Francesco, inoltre, ha rivolto un pensiero al continente africano , stretto tra emergenze sanitarie e conflitti. "Possa la nascita del Salvatore portare un tempo di speranza alle famiglie di migliaia di bambini che stanno morendo per un'epidemia di morbillo nella Repubblica Democratica del Congo, come pure alle popolazioni dell'Est di quel Paese e a quelle del Burkina Faso, del Mali, del Niger e del Mozambico". "La crisi umanitaria che le colpisce", ha spiegato ancora il Papa, "è causata, principalmente, dai conflitti armati e dalla piaga del terrorismo ed è aggravata dagli effetti devastanti del cambiamento climatico". "Penso pure alle popolazioni dei Paesi del Corno d'Africa per le quali imploro i doni della pace, della concordia e della fratellanza. Auspico l'impegno della comunità internazionale nel favorire l'accesso agli aiuti umanitari per la popolazione civile del Sudan e nell'avviare nuovi negoziati in vista di un cessate il fuoco". " L'annuncio del Natale rechi conforto agli abitanti del Myanmar, che, a causa dei continui scontri armati , patiscono gravi sofferenze e sono costretti a fuggire dalle proprie case".





Bisogna condonare i debiti ai Paesi più poveri