L’attacco di sumy contadduce ogne reale impegno di pace condanno con fermezza quet vioenze inaccetabili . Cocè giorgia meloni l'Ucraina dopo la strage della domenica delle Palme Il già pesante bilancio delle vittime di almeno 32 morti e oltre 80 f

Corpi insanguinati, auto in fiamme, edifici sventrati. A Sumy, nel nord-est dell’Ucraina almeno 34 persone sono morte in quella che è stata ribattezzata la stage della domenica delle Palme, messa a segno in pieno giorno dai russi con due missili balistici Iskander lanciati sul centro città mentre le strade erano affollate e la gente stava andando in chiesa. Un centoianio i feriti. La Russia è uno stato terrorista il mondo deve reagire, ha dichiarato il presidente Zelensky, definendo Putin un bastardo. Unanime la condanna da parte della comunità internazionale.





Dura la reazione della premier Giorgia Meloni

"Nel giorno sacro della domenica delle Palme, a Sumy si è consumato un altro orribile e vile attacco russo, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini. Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal presidente Trump e sostenuto convintamente dall'Italia, insieme all'Europa e agli altri partner internazionali. Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo ucraino. Continueremo a lavorare per fermare questa barbarie." Così si è espressa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'attacco di questa mattina in Ucraina.





La reazione di Bruxelles

"Questa mattina la crudeltà russa ha colpito ancora, uccidendo uomini, donne e bambini nella città di Sumy. Un attacco barbaro, reso ancora più vile dal fatto che la gente si era riunita pacificamente per celebrare la Domenica delle Palme. Sono urgentemente necessarie misure forti per imporre un cessate il fuoco", ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Sono indignato per il criminale attacco missilistico della Russia al centro della città di Sumy. La Russia continua la sua campagna di violenza, dimostrando ancora una volta che questa guerra esiste e perdura solo perché la Russia lo decide. Il mio cuore è con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti da un altro brutale atto di aggressione. L'Unione Europea sarà sempre al fianco dell'eroico popolo ucraino. I responsabili di questi attacchi devono essere assicurati alla giustizia", ha commentato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.





La condanna di Washington

"L'attacco delle forze russe su target civili a Sumy ha superato i limiti della decenza", ha commentato Keith Kellogg, l'inviato speciale di Donald Trump per la Russia e l'Ucraina.