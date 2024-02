Champions, l'Inter batte 1-0 l'Atletico Madrid, a san Siro decide un gol di Arnautovic. Domani Napoli-Barcellona

VITTORIA DI MISURA

Il primo round se l’aggiudicato l’Inter, ma la qualificazione è ancora aperta. I nerazzurri hanno confermato il loro ottimo momento e hanno ottenuto una vittoria meritata; ma di misura, punteggio di uno a zero. Questo significa che nella gara di ritorno a Madrid ci sarà ancora molto da conquistare. Ha deciso un gol di Arnautović, entrato nel secondo tempo al posto di Thuram, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco per una contrattura muscolare. L’austriaco ha fatto esultare San Siro a un quarto d’ora dalla fine, quando di piatto ha appoggiato in rete una respinta corta del portiere Oblack su Lautaro Martínez. In quel momento si è rotto l’incantesimo, visto che Arnautović aveva già avuto e fallito altre tre occasioni, in particolare clamoroso l’errore quando si è trovato solo davanti alla porta e ha calciato alto. Non è stato implacabile nemmeno Lautaro Martinez, pericoloso solo con un paio di colpi di testa parati però dalla portiere degli spagnoli. L’Inter comunque ha fatto la partita, ha creato diverse chances e ha concesso poco all’Atletico. Nel finale pericoloso Morata con una colpo di testa finito fuori di poco; sempre nei minuti conclusivi l’Inter non ha sfruttato un paio di contropiede che potevano essere interessanti. In sostanza l’Inter ha confermato le sue qualità, anche se naturalmente in Europa l’asticella è più alta. Simone Inzaghi può essere soddisfatto dalla prova dei suoi, ma è sicuramente preoccupato per le condizioni di Marcus Thuram: tutto il popolo interista spera che il suo non sia un infortunio grave.