Champions League, impresa dell'Inter, 2-0 in casa del Benfica, domani a san Siro Milan-Napoli

IMPRESA NERAZZURRA A LISBONA

E' ufficiale: il calcio non è una scienza esatta. Chi fatica in campionato, anche contro avversarie abbordabili, può risorgere in Champions e vincere con pieno merito sul campo di una avversaria di lusso. L'Inter torna da Lisbona con un doppio vantaggio, che non è ancora sufficiente ad archiviare la qualificazione, ma che è un passo importante verso la semifinale. Allo stadio Da Luz si è vista una squadra compatta, che non ha sbagliato niente.

I nerazzurri hanno approcciato bene la partita, prendendo in mano il pallino del gioco fin dai primi minuti. I portoghesi ci hanno messo una decina di minuti per risalire un po' la china, e al quindicesimo è arrivato l'unico tiro nello specchio del primo tempo: lo ha scoccato Rafa Silva, che ha trovato la respinta di Onana. Poco dopo sul fondo una diagonale di Joao Mario. L'Inter ha chiusola prima frazione in crescendo: prima un tiro da fuori di Acerbi, finito alto di poco; poi una serie di situazioni interessanti nell'area avversaria, non concretizzate per l'imprecisione degli attaccanti. Al riposo giusto il pareggio.

A inizio ripresa, il momento decisivo: gol di testa di Barella su perfetto cross di Bastoni. La reazione del Benfica è tutta in una mischia nell'area piccola. I nerazzurri non hanno sofferto dietro e sono spesso ripartiti in contropiede: dopo un paio di grandi occasioni, con il portiere Vlachodimos bravissimo si Mkhitaryan, il raddoppio è arrivato grazie al rigore trasformato con freddezza da Lukaku, dopo che il VAR aveva colto un fallo di mano di Joao Mario. Nel finale Gosens vicino alla terza segnatura, ma bravo anche Onana a bloccare un rasoterra di Goncalo Ramos, impedendo al Benfica di accorciare le distanze.

Nell'altro quarto di finale il Manchester City si è portato avanti con il lavoro battendo 3-0 il Bayern Monaco; sul tabellino i gol di Rodri, Silva e Haaland.