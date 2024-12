ChatGPT ora gratis anche su WhatsApp: ecco come si può installare

ChatGPT sbarca su WhatsApp. L’intelligenza artificiale di OpenAI ha reso accessibile sulla famosissima app di messaggistica il chatbot. Fino ad ora era possibile accedere alla piattaforma solamente da desktop o da app, mentre adesso l’azienda ha rilasciato anche la versione che può essere utilizzata direttamente su WhatsApp. Il servizio è gratuito e già disponibile in Italia.

L’obiettivo di OpenAI è quello di allargare il più possibile il bacino di utenza. “Sappiamo che ci sono persone che usano le versioni più avanzante ma abbiamo deciso di dare la possibilità a più utenti possibili di usare ChatGPT senza nemmeno avere un account” hanno scritto sul loro blog ufficiale. La scelta di mettere la piattaforma su WhatsApp è strategica in quanto l’App conta più di 2 miliardi di utenti a livello globale.

L’iniziativa fa parte dei “12 giorni di OpenAI”, una serie di annunci che l’azienda di San Francisco sta rilasciando quotidianamente.

Negli Stati Uniti l’attivazione di ChatGPT su WhatsApp è già disponibile da diverso tempo. È addirittura attiva la funzione chiamata vocale per conversare vocalmente con il chatbot. La versione proposta in Italia è ancora in fase sperimentale quindi potrebbero essere applicati dei limiti di utilizzo e la disponibilità potrebbe cambiare in base alla domanda.

COME ATTIVARE CHATGPT SU WHATSAPP

Per dialogare con ChatGPT è sufficiente aggiungere ai contatti del proprio cellulare il numero 1-800-242-8478 con un nome a piacere e automaticamente comparirà in rubrica. A questo punto si può iniziare a chattare con l’IA.

Sul blog ufficiale dell’azienda si legge che stanno "implementando gradualmente" il servizio "con l'obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale accessibile a chiunque sia curioso di conoscere le sue capacità".