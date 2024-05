Chico Forti in Italia, non vedo l’ora di riabbracciare mia madre

"Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre". Queste le prime parole di Chico Forti dopo l’arrivo stamane all'aeroporto di Pratica di Mare. L’ex produttore televisivo ha avuto subito un pensiero per la mamma 96enne. Chiederemo un permesso affinché possa andare trovarla a Trento, ha fatto sapere il suo avvocato. Chico Forti è apparso visibilmente commosso durante l'incontro nello scalo romano con Giorgia Meloni. La premier si è detta fiera del lavoro svolto dal governo. Soddisfatto anche il ministro degli esteri. Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, ha sottolineato Antonio Tajani. È un giorno di gioia per l'intero Paese, così il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il 65enne trentino condannato all’ergastolo in Florida per omicidio, una sentenza più che controversa, dopo avere ha scontato 24 anni in un carcere di massima sicurezza a Miami continuando a professare la sua innocenza, si trova ora a Rebibbia, in una cella singola. Tra un paio di giorni sarà trasferito nel penitenziario di Verona.





La felicità dello zio di Chico

"Questo è un giorno speciale, è il giorno! Oggi possiamo dire di non aver fatto tutto invano: anche se tante volte abbiamo perso le speranze e sembrava che questo obiettivo non si potesse raggiungere, invece è avvenuto, anche grazie a chi ha gestito bene questo passo importante. Il suo esempio di resistenza, di tenacia ci ha stimolati a tenera alta l'attenzione su di lui, e a far sì che un giorno potesse rimettere il piede nel suo Paese, tra la sua gente". Così, in un videomessaggio, Gianni Forti, zio di Chico.