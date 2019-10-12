Cinema, addio all'attore Carlo Croccolo

La notizia sulla sua pagina Facebook. Aveva 92 anni, Napoli in lutto

Ancora un lutto nel mondo dello spettacolo: è morto l'attore Carlo Croccolo, aveva 92 anni. La notizia della sua scomparsa e' stata comunicata sulla pagina Facebook dell'attore dalla sua famiglia. Napoli, sua città Natale è il lutto. "Questa mattina - viene scritto - alle prime luci dell'alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario e' stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento", a Napoli.

