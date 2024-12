Cinema, ecco i film più attesi del 2025 secondo Fandango

Il 2024 lentamente volge al termine e già si guarda al prossimo anno, anche dal punto di vista cinematografico.

Il sito Fandango, dopo aver condotto un sondaggio con oltre 9000 persone, ha reso nota la consueta lista contenente i dieci film più attesi dal pubblico per il 2025, e i Marvel Studios pare siano tornati al centro dell’attenzione.





SUPEREROI E DINOSAURI, I PRIMI TRE FILM PIÙ ATTESI

Al primo posto della top ten dei titoli più attesi c’è appunto “Captain America: Brave New World”, il film Marvel in arrivo a febbraio che segnerà il debutto sul grande schermo del successore di Steve Rogers, ossia Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie.

Attorno alla pellicola sembra ruotare grande interesse, forse anche grazie all’enorme successo ottenuto qualche mese fa da Deadpool & Wolverine, che ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato, ossia rimettere al centro della dieta degli spettatori il MCU (Marvel Cinematic Universe).

Al secondo posto troviamo Tom Cruise con l’ultimo capitolo (almeno per ora) di Mission Impossible. Dopo gli incassi poco esaltanti raggiunti dal settimo film, ora si punta a fare le cose in grande e soprattutto, la Paramount spera di poter raggiungere cifre considerevoli dal box office. “Mission: Impossible - The Final Reckoning” sbarcherà nelle sale il prossimo 23 maggio.

Nella posizione numero tre invece troviamo un film che debutterà in estate e che avrà il compito di far tornare i dinosauri sulla terra. “Jurassic World: Rebirth”, con la regia di Gareth Edwards, vedrà nel cast Scarlett Johansson e proverà a far nascere una nuova trilogia e una nuova storia, partendo dalle basi degli ultimi film usciti in questi anni.





LA CLASSIFICA COMPLETA





1. Captain America: Brave New World

2. Mission: Impossible - The Final Reckoning

3. Jurassic World: Rebirth

4. From the World of John Wick: Ballerina

5. Fantastic 4: First Steps

6. Avatar: Fuoco e Cenere

7. Wicked: Parte 2

8. The Accountant 2

9. Superman

10. 28 anni dopo





Il dato che ci si evince guardando la classifica è che Marvel supera DC. Superman, il film che dovrà lanciare un nuovo corso sotto l’egida supervisione artistica di James Gunn, figura soltanto al nono posto. Si fa notare invece l’assenza di titoli come “Biancaneve” e “Lilo & Stitch”, i due live action su cui la Disney punta molto e che, a giudicare dal risultato che raggiungeranno al botteghino, potrebbero influenzare la messa in produzione di altri film analoghi.