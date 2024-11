Cinema, Interstellar torna in sala dopo dieci anni dalla sua uscita

Appena arrivò nelle sale nel 2014 in molti urlarono al capolavoro, paragonandolo immediatamente al “2001 Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. “Interstellar” di Christopher Nolan è sicuramente un film che a distanza di soli dieci anni è già diventato un cult, un punto di riferimento per molti cinefili che ne apprezzano il fascino pieno di mistero. Nell’epoca della bulimia di prodotti audiovisivi, non è facile segnare così tanto l'immaginario collettivo e la pellicola con Matthew McConaughey è riuscita a farlo. Oggi, 11 novembre 2024, per celebrare il decimo anniversario dalla sua uscita, il film di fantascienza torna in sala per tre giorni, in una versione restaurata e aggiornata alle nuove tecnologie di visione. In alcuni cinema selezionati sarà disponibile anche nel formato 70 mm.





INTERSTELLAR, LA TRAMA

Il film è ambientato in un catastrofico XXI secolo, dove l’umanità, affamata e flagellata da incessanti tempeste di sabbia, si regge sul negazionismo. Durante una tempesta, Joseph Cooper (Matthew McConaughey), ex ingegnere della Nasa, e la figlia Murph si imbattono in un curioso fenomeno fisico. Sul pavimento della camera di sua figlia, infatti, Cooper codifica strane strisce di sabbia che si rivelano coordinate basate su un sistema binario.

Seguendole, padre e figlia si ritrovano in un centro segreto della Nasa diretto da Tom Brand e Amelia Brand (Anne Hathaway). Qui, Cooper scopre l’esistenza di un cunicolo spazio temporale vicino a Saturno, che gravita attorno al buco nero Gargantua. L’equipaggio inviato precedentemente non aveva portato a termine la missione e l’unico superstite della spedizione potrebbe essere Mann (Matt Damon). Tocca a Cooper tentare un viaggio estremo, per risolvere la Teoria del tutto e salvare l’umanità.





I DETTAGLI SUL PROSSIMO FILM

Nel frattempo Nolan, fresco della vittoria dell’Oscar per “Oppenheimer”, prepara in gran segreto il suo prossimo film che dovrebbe uscire il 17 luglio del 2026. Ancora non è dato sapere né il titolo né tantomeno la trama su cui ruoterà questo nuovo progetto del regista britannico, ma arrivano comunque le prime notizie che hanno già un bel potenziale. Nel cast infatti, oltre a Matt Damon e Tom Holland, si aggiungono anche Anne Hathaway e Zendaya. La giovane interprete verrà diretta per la prima volta da Nolan e reciterà insieme alla sua co-star nei film di Spider-Man, con cui è legata anche sentimentalmente. Recentemente Zendaya è stata protagonista di “Dune - parte 2” e “Challengers”, film diretto da Luca Guadagnino che, secondo alcuni esperti, potrebbe farle ottenere una nomination agli Oscar. Anne Hathaway, invece, collaborerà nuovamente con il regista dopo i successi ottenuti con “Il cavaliere oscuro - Il ritorno” e “Interstellar”.