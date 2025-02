Clara sarà in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2025, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con diretta su Rai1.

La cantante 25enne presenterà il brano dal titolo "Febbre".

Sanremo 2025, chi è Clara

Clara Soccini, questo il suo vero nome, è nata a Varese il 25 ottobre 1999.

Dopo il liceo si è trasferita a Milano, intraprendendo la carriera di modella.

Intervistata a Verissimo, qualche mese fa Clara ha ricordato così quel periodo:

"Come modella ho iniziato a 16 anni, non l'ho mai vissuta male, mi hanno sempre curata e trattata come una bambina, ma sono stati anni belli che mi hanno dato tanto. Mi sono riuscita a trasferire a Milano, poi dopo un po' ho messo da parte un gruzzoletto e ho provato a lanciarmi sperando qualcuno si interessasse a me e sono riuscita firmare per una discografica".

La prima pubblicazione risale al 2020, con i singoli "Freak", "Ammirerò" e "Bilico".

La svolta in carriera arriva però nel 2023, prendendo parte alla serie tv Rai Mare Fuori, dove interpreta il personaggio di Giulia, in arte Crazy J, rapper nel carcere minorile di Napoli.

Clara e il successo di Mare Fuori

All'interno della fiction presta la voce al brano "Origami all'alba", scritto insieme all'attore Matteo Paolillo, che interpreta Edoardo Conte.

Il pezzo si trasforma ben presto in una hit, aggiudicandosi il disco di platino.

Il 2023 è l'anno d'oro di Clara: pubblica il singolo "Cicatrice", collabora con MV Killa per il brano "Replay" e con Mr. Rain per "Un milione di notti".

Il debutto di Clara a Sanremo 2024

In autunno vince Sanremo Giovani grazie al pezzo "Boulevard" e approda a Sanremo 2024.

Sul palco del teatro Ariston porta Diamanti grezzi, che raggiunge il 24esimo posto in classifica.

Clara, fino ad oggi, ha pubblicato un solo album, dal titolo "Primo" (certificato Oro) e dall'estate 2024 è stata protagonista di eventi musicali e concerti nei club di tutta Italia.

La sua ultima fatica discografica è il singolo Nero Gotico.

La produzione di Febbre, il brano con il quale parteciperà a Sanremo 2025, è firmata da Dardust. Gli autori sono Clara Soccini, Jacopo Ettorre, Madame (ufficialmente Calearo), Dario Faini (Dardust, appunto) e Federica Abbate.