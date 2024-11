Claudia Gerini da oggi in sala nel film "Il corpo", un intrigato giallo dal finale sorprendente

Una storia intricata e piena di mistero che vede il ritorno sulla scene di Claudia Gerini nelle vesti di un'imprenditrice piena di fascino ma anche piena di scheletri nell’armadio. “Il corpo”, presentato fuori concorso al 42esimo Torino Film Festival, esce nelle sale da oggi, 28 novembre, distribuito da Eagle Pictures.





IL CORPO, LA TRAMA DEL FILM

La morte improvvisa di Rebecca Zuin (interpretata appunto da Claudia Gerini), un affascinante e carismatica imprenditrice, getta un’ombra su chiunque le fosse vicino. Quando il suo corpo sparisce senza lasciare traccia dall’obitorio, l’ispettore Cosser (Giuseppe Battiston) viene incaricato di risolvere un caso che si fa subito intricato. Anche se i sospetti ricadono sul giovane marito, Bruno Forlan (Andrea Di Luigi), tutte le persone che le erano accanto sembrano avere un movente per volerla morta, ma l’ispettore Cosser ha le idee molto chiare su come possono essere andati i fatti. Un giallo dal finale davvero sorprendente che segna una nuova co-produzione tra Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures. La pellicola è diretta da Vincenzo Alfieri, che ne cura anche il montaggio e ne firma la sceneggiatura insieme a Giuseppe G. Stasi, che torna alla scrittura dopo aver già lavorato a “The bad guy”. Nel cast del film, remake dello spagnolo “El cuerpo” del 2012, anche Andrea Sartoretti (Romanzo criminale, A.C.A.B), Amanda Campana (Summertime, Diabolik - Ginko all'attacco!) e Rebecca Sisti (Non ho l'età, Marilyn ha gli occhi neri).





IL REGISTA: “NELLA VITA NON C'È UN SOLO BINARIO”

"Ero sposato da poco quando ho iniziato a parlare del film con il produttore - ha spiegato il regista a Torino - mi interessava molto indagare le piccole fratture che possono crearsi in un matrimonio. Amo parlare dell'ordinario in chiave straordinaria, attraverso il genere, in questo caso il giallo. Secondo me nella vita non c'è mai un solo binario, il giusto o sbagliato, il bello o il brutto, ci sono tante sfumature e questo film vuole essere un po' così". ha dichiarato Vincenzo Alfieri, già autore dei film “Ai confini del male” (2021), "Gli uomini d’oro” (2019) e “I peggiori” (2017). La sua carriera lo ha visto molto attivo come attore in pellicole come “Ex” e “Manuale d’amore 3”.





GERINI: “MI SONO ISPIRATA ALLE DONNE DI POTERE”

"In questa donna eccentrica e a tratti malvagia, imprevedibile che fa cose strane perché è ricca e può comprare tutto e tutti - ha detto Claudia Gerini - c'è tutto un rimando di ambiguità, di diverse nuance di emozioni". Interpretare Rebecca, comunque, non è stato difficile per l'attrice: "Ho studiato bene il ruolo, ispirandomi a donne di potere a cui spesso è associata la solitudine. Quando sei a certi livelli non sai mai se le persone che ti stanno intorno ti vogliono bene veramente o gli servi perché hai soldi. Mi sono ispirata un po' alla Close di 'Attrazione fatale', ma anche ad un'imprenditrice che conosco. Spesso pesco anche nel quotidiano per i miei personaggi".