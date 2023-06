Clementino a RTL 102.5: “Anche io tra gli ospiti di RTL 102.5 al Napoli Pizza Village. Appuntamento il 25 giugno alla Mostra d’Oltremare, farò un po’ di rap sulla musica disco degli anni ‘90”

Clementino è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolo Giustini. Durante “Password”, l’artista ha presentato in diretta “Guardando la luna (Napoli RMX)”, il brano già da mesi virale sui social è ora in rotazione radiofonica.

Pubblicato a marzo sui suoi canali social, “Guardando la luna (Napoli RMX)” è il bano con il quale Clementino ha voluto omaggiare la sua squadra e la sua città. «Sono felice di vedere su RTL 102.5 il videoclip di questo brano. Il pezzo non l’ho scritto per la squadra, era una cover di Bizarrap che parlava d’amore. L’ho postato sui social, è diventato virale ed è stato associato allo scudetto del Napoli», racconta Clementino a RTL 102.5. Apprezzato e approvato dallo stesso Bizarrap, produttore argentino dell’originale successo mondiale “Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52”, il remix è diventato virale sui social e, da giovedì 11 maggio, è in rotazione radiofonica.

«Presentare il pezzo allo stadio è stato bellissimo ma non l’avevo scritto per la squadra. Poi i tifosi hanno iniziato a postare sui vari social ed è diventato uno degli inni della squadra. Bizzarap è argentino, ha espresso commenti positivi sotto i post del Napoli con la mia canzone. Così mi ha scritto e insieme abbiamo tirato fuori il pezzo completo. Ultimamente ho suonato più allo stadio che a casa mia», continua.

Clementino sarà ospite di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli. «Al Pizza Village ci sarò anche io, insieme a tanti alti ospiti. L’appuntamento è per il 25 giugno, alla Mostra d’Oltremare, farò un po’ di rap sulla musica disco degli anni ’90», svela il rapper e, in diretta, si lascia andare ad un freestyle per RTL 102.5.

Clementino è un artista capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman. «La mia forza è essere tragicomico», dice a RTL 102.5. Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi. «Fabri Fibra rimane uno dei miei preferiti, uno dei miei maestri e fra i pochi a non essere cambiato. Fibra è sempre stato tra i più originali, capace di essere se stesso ma diverso dagli altri», conclude.