New Hit di RTL 102.5: i nuovi successi in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

EMIS KILLA, MERK & KREMONT E MASSIMO PERICOLO SU RTL 102.5 CON IL NUOVO SINGOLO “NINO NINO”

Emis Killa, Merk & Kremont, Massimo Pericolo si uniscono in triade per “Nino Nino”, il nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali e adesso anche in rotazione radiofonica. Cassa dritta e sound up, questo singolo segna la reunion tra due pesi massimi del rap italiano, Emis e Pericolo, dopo il successo di “Moneylove” (doppio disco di platino), affiancati in questa occasione dalla brillante produzione dei DJ di fama internazionale Merk & Kremont, insieme alla penna di Jacopo Ettorre. “Nino Nino” è la dedica a una donna bellissima, una di quelle per cui si farebbero follie; proprio come un colpo di fulmine dà subito la carica e, dopo il primo ascolto, non esce già più dalla testa. Le voci dei due artisti si alternano e si intersecano perfettamente sul beat dei DJ, creando un tormentone di cui sarà difficile non innamorarsi.

LAURA PAUSINI TORNA A SORPRESA CON UN NUOVO SINGOLO: DA OGGI IN RADIO "CIAO"

Da oggi in radio “CIAO” il nuovo singolo di Laura Pausini per Warner Music che arricchisce la digital tracklist di Anime Parallele, e per festeggiare questo album legato al suo trentennale, recentemente nominato ai Latin GRAMMY® Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional, si aggiungono anche Nemica (Pausini, Carta, Ettorre) e All’amore nostro composta per Laura da Aiello che non erano finora mai usciti nella versione digitale. Laura ha voluto fortemente chiudere il disco anche con un secondo inedito, un meraviglioso brano scritto per lei da Levante, Ti porterai lontano, disponibile da oggi. “CIAO” è stato scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Laura Pausini, Antonio Di Martino e Anice, e rappresenta la fotografia di una sofferenza consapevole, non schivata, non ignorata o rinnegata, e che una volta attraversata, respirata fino in fondo, porta alla libertà.

ULTIMO: IL NUOVO SINGOLO È "NEVE AL SOLE"

Da oggi in rotazione radiofonica “NEVE AL SOLE” di Ultimo. Secondo brano in airplay tratto dall’album ALTROVE, uscito lo scorso 17 maggio, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Una ballad moderna e intimista. “NEVE AL SOLE” ha debuttato live durante l’ultima tournée ULTIMO STADI 2024 - LA FAVOLA CONTINUA… e, nonostante fosse uscito da poche settimane, si è subito ritagliato un ruolo centrale nel cuore dei fan, che hanno accompagnato ogni esecuzione con tutta la voce a disposizione, rendendolo uno dei momenti più attesi dell’intero concerto. L’uscita di “NEVE AL SOL”E accorcia le distanze rispetto all’attesa del nuovo tour, ULTIMO STADI 2025 - LA FAVOLA CONTINUA…, che con i sold out registrati un anno prima della doppietta allo Stadio Olimpico di Roma e della prima data allo Stadio San Siro, conferma la forza, l’appartenenza e la portata di quello che non è un pubblico di spettatori, ma ormai definibile come GENERAZIONE ULTIMO.

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, SU RTL 102.5 IL NUOVO SINGOLO “AMOR CHE MUOVI IL SOLE”

Da oggi in rotazione radiofonica "AMOR CHE MUOVI IL SOLE" di Zucchero, cover del brano "My Own Soul’s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero. Presentato in anteprima live la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi “Overdose D’Amore”, il singolo “Amor Che Muovi Il Sole” parla dell'amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare. L’amore in questa nuova versione viene inteso da Zucchero come energia vitale, che dà significato e ordine al mondo. Il brano anticipa il nuovo album “DISCOVER II” (EMI / Universal Music Italia), in uscita l’8 novembre in fisico e in digitale. Per questo nuovo progetto, il secondo di cover, Zucchero reinterpreta, facendole sue, alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita.