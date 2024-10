Emma Marrone canta a Los Angeles e fa un annuncio bomba sui social

Un po' di relax per Emma Marrone, una delle cantanti più amate in Italia (e non solo). In queste ore fa sapere ai followers di essere a Los Angeles per godersi una pausa prima di tornare, a novembre, ad esibirsi sui palchi italiani.

Il sole della California. Le grandi strade americane. I negozi, gli amici, i followers: quella di Emma Marrone è una grande carriera costruita negli anni.

L'ANNUNCIO BOMBA SUI SOCIAL

E' arrivato anche l'annuncio legato alle date del suo tour italiano, al via dall’11 novembre a Milano. Poi tappe a Roma e a Bari.

Emma Marrone si concede un pomeriggio di shopping a Beverly Hills, dove è stata fotografata dai paparazzi. Un lungo viaggio, quello dall'Italia, che mette a dura prova chi ha paura di volare. Ed Emma non, qualche settimana fa, ha condiviso un video su TikTok in cui ha parlato di questa paura.

Invidio tutte quelle ragazze che in aeroporto fanno la skincare e si rilassano", ha confessato, con la solita autoironia. Io invece sono lì a dire il rosario per cercare di combattere gli attacchi di panico

Prima di partire, però, Emma ha svelato ai fa un trucco per avvertire meno la paura del volo.

Ma prima di Eccoci qua. Ho dormito solo 2 ore. Il piano per crollare in aereo è ancora in piedi. Sono in partenza per Los Angeles. Mi sento bene, va tutto bene, andrà tutto bene. Appena atterro mi faccio viva

Emma si è esibita a Los Angeles ed ha pubblicato alcune Ig stories sui social raccontando la performance.

LEGGI ANCHE - Emma a RTL 102.5: “Questo è il Sanremo più bello della mia vita”

RIGUARDA L'ESIBIZIONE DI EMMA ALL'ARENA DI VERONA