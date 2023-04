Collegio Coni, accolto ricorso della Juventus. Nuova valutazione sul -15

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l'appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Nel frattempo la società bianconera recupera i punti di penalizzazione che le erano stati tolti per il caso plusvalenze e torna al terzo posto in classifica.

LA REAZIONE DI ALLEGRI

"Per noi i punti sono sempre stati 59, l'ho sempre detto". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commentando la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport. "I ragazzi hanno conquistato quei punti sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatori sono concentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita", aggiunge Allegri ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting.

CALVO, CI ASPETTIAMO CHE I PUNTI RESTINO PER SEMPRE

"Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che ora è la cosa più importante: oggi abbiamo vissuto l'attesa con la massima serenità": così Francesco Calvo, Cfo Juve, dopo la sentenza del Collegio di Garanzia. "C'è il rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, di Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini, ancora oggi alla Juventus, non è stato accolto - ha aggiunto a Sky - ma c'è soddisfazione però per Nedved e la Juventus che hanno visto accolto il ricorso. Abbiamo una classifica non più sub iudice ma che dà certezza: ci aspettiamo che i punti ridati restino per sempre".