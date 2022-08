Conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna. Pronta missione senza equipaggio

La missione Artemis 1 è già simbolo del ritorno alla Luna. Il via libera al lancio, alle 14,33 italiane del 29 agosto, è arrivato dalla Nasa ed era fortissima l'attesa da parte dell'Europa e anche dell’Italia.

TANTA TECNOLOGIA ITALIANA

Una tecnologia importantissima, quella racchiusa nella capsula Orion costruita dalla Lockheed Martin e il cui modulo di servizio è fornito dall'Esa. Con tanta tecnologia italiana, infatti Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) procura i sottosistemi che garantiscono le condizioni vitali e la sicurezza dell'equipaggio durante l'intera missione. In questo primo volo di Orion, però, a bordo non ci saranno astronauti, ma tre manichini che, con i loro sensori, raccoglieranno dati utili al ritorno del primo equipaggio per tutti i 42 giorni della missione.

ESPERIMENTI E TEST

"E' un volo di test e non privo di rischi", ha detto l'ex astronauta Bob Caban, attualmente amministratore associato della Nasa. "Abbiamo analizzato i possibili rischi al meglio delle nostre possibilità e abbiamo adottato tutte le misure possibili per mitigarli". Da questo volo, ha aggiunto, "abbiamo molte cose da imparare". Tanti gli esperimenti a bordo, ma uno dei test cruciali avverrà nella fase di rientro, quando all'incredibile velocità con cui la capsula entrerà nell'atmosfera terrestre, il suo scudo termico dovrà dimostrare di essere in grado proteggere l'equipaggio dalle temperature altissime che si raggiungono in quella fase della missione. Il rientro è previsto il 10 ottobre, con un tuffo nell'Oceano Pacifico.