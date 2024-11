Copernicus: il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato

Ci potevamo arrivare da soli, viste tutte le notizie relative agli allarmi per le temperature troppo alte registrate dai centri di monitoraggio negli ultimi mesi. Il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato. A confermarlo è il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) in un report che ha analizzato miliardi di misurazioni provenienti da tutto il mondo.





L’anno più caldo

A fornire i dati, rilevazioni registrate da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche situati in ogni angolo della Terra. Grazie al progresso tecnologico e a software sempre più performanti, i computer sono ormai in grado di “masticare” la gigantesca mole di numeri e di analizzarli in modo più accurato del passato, dando la possibilità di confrontare i risultati con i periodi passati.

La temperatura degli ultimi 12 mesi (nel gap novembre 2023 – ottobre 2024) sarà di oltre 1.5 °C al di sopra del livello preindustriale (più precisamente +1.55 °C), quello che va dal 1850 al 1900. Affinché la stima di Copernicus sia smentita, l’anomalia dovrebbe scendere all’improvviso quasi a zero e rimanere costante fino alla fine di dicembre, una realtà sostanzialmente impossibile.

A raccontare i risultati dello studio, Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service (C3S): "Dopo 10 mesi dall'inizio del 2024, è ormai praticamente certo che il questo sarà l'anno più caldo mai registrato e il primo anno con più di 1.5°C al di sopra dei livelli preindustriali, secondo il dataset Era5. Questo segna una nuova pietra miliare nei record di temperatura globale e dovrebbe servire da catalizzatore per aumentare le ambizioni della prossima Conferenza sui cambiamenti climatici, la Cop29".