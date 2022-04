Coppa Italia, l'Inter travolge il Milan 3-0 e va in finale contro la vincente tra Juve e Fiorentina

Un derby è sempre un derby, qualsiasi sia l'occasione. Ma quando il derby vale la finale di Coppa Italia, la partita ha tutto un altro sapore. Lo sapevano bene gli schieramenti di Inter e Milan scendendo in campo a San Siro per la prima delle partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Al Meazza i nerazzurri travolgono il Milan 3-0 e volano in finale, aspettando di conoscere l'avversario, la vincente tra Juventus e Fiorentina: appuntamento l'11 maggio prossimo a Roma. A decidere il match la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Gosens sullo scadere.





Gli schieramenti

Una buona prova di forza per la squadra di Simone Inzaghi in vista della conclusione del campionato. L'Inter gioca una partita decisa, concedendo ma non troppo. Mister Inzaghi sceglie di lasciare Dzeko e Sanchez in pachina: le speranze sono tutte sulla coppia Correa-Lautaro Martinez. Non solo: sulla destra c'è Darmian invece che Dumfries, mentre più dietro la difesa è a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nell'altra metà del campo Stefano Pioli risponde schierando Kessié sulla tre quarti, Saelemaekers sulla destra e Leao a sinistra. A centrocampo Tonali e Bennacer, Kalulu centrale difensivo in coppia con Tomori.





Il primo tempo

Se il buon giorno si vede dal mattino, al quarto minuto la partita potrebbe sembrare già decisa: Lautaro Martinez batte Maignan sul suo palo grazie a un cross di Darmian. Il gol è di girata al volo da buona posizione. La risposta però non si fa attendere: al tredicesimo minuto una girata improvvisa di Kessie impensierisce Handanovic, che poco dopo manda in calcio d'angolo anche il sinistro di Leao. Più avanti è ancora il Milan a caccia del pareggio, senza successo. Proprio quando l'1-1 sembrava possibile, l'Inter raddoppia ancora con Lautaro al quarantesimo, mandando i rossoneri negli spogliatoi sotto di due reti.