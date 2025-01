Cosenza, fratture e lesioni a due fratellini di 4 e 2 anni. Indagate la mamma e la nonna

Hanno 2 e 4 anni i fratellini che, secondo la procura di Paola nel cosentino, sono vittime di maltrattamenti da parte della mamma e della nonna, per le quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento .

I RICOVERI

L’indagine è partita dalla segnalazione del personale sanitario che ha in carico il bimbo più grande, ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Cosenza -dove era stato traferito dal nosocomio di Paola- a causa di un’infiammazione ai testicoli. Il piccolo era già stato sottoposto alle cure dell’ospedale non più tardi della settimana precedente, quando gli erano stati riscontrati una frattura alla clavicola e delle lesioni alle costole. In quell’occasione, i medici lo volevano trattenere per ulteriori accertamenti, ma, a quanto risulta, la donna avrebbe insistito per farlo dimettere.

LE INDAGINI

Recepito l’alert del personale medico, le forze dell’ordine si sono recati nell’abitazione familiare. Il bambino è stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Paola all'interno dell'abitazione del compagno della madre, nonostante non fosse né residente né domiciliato nell’abitazione. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Gli agenti hanno potuto constatare che anche l’atro fratello aveva una frattura pregressa, dunque si sono convinti a prendere in carico il piccolo che è stato affidato al primario di pediatria dell’ospedale cosentino, al quale era già stato dato in custodia il fratellino.

LA DICHIARAZIONE DEL MEDICO

"Il bambino più grande, di 3 anni e mezzo, è stabile, è più tranquillo. Adesso si stanno facendo le cure necessarie per il piccolo di 2 anni, arrivato ieri. Si sta valutando la frattura scomposta che ha al braccio, capire se fare un gessato oppure un intervento chirurgico. Gli ortopedici stanno valutando la problematica e i bambini sono sotto controllo". A dirlo è il dottor Gianfranco Scarpelli, direttore del Dipartimento Materno infantile dell'Azienda ospedaliera di Cosenza. In relazione al fratello minore, il medico ha detto che “ha contusioni varie al viso, al torace, alla testa. Tutte lesioni contusive. Per quanto la madre li abbia definiti vivaci penso che questi segni non siano compatibili con la vivacità. La mamma comunque è stata allontanata e con i bambini c'è l'assistente sociale del Comune di Paola che li segue. Fino a quando sono ricoverati qui, sono a nostro carico. Il padre non si è mai palesato, né altri parenti".

LA PRIORITA' I BAMBINI

Le due donne si dichiarano innocenti. L'avvocata Francesca Cribari, legale della mamma e della nonna dei piccoli, parlando con l'ANSA ha sottolineato che "la priorità è la salute dei bambini. Chiamo continuamente per avere loro notizie. Al momento – ha aggiunto - sono in attesa di verificare il fascicolo, perché adesso c'è solo il decreto di allontanamento, quindi non c'è la convalida da parte del gip". Poi ha aggiunto che "il padre biologico dei bambini non ha mai fatto una telefonata per sapere come stessero i figli. Lui vedeva i bambini, ma non si è mai interessato della loro salute in questo periodo, così come suoi altri familiari". Le donne sono indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei piccoli.