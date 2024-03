Cosmo a RTL 102.5: «L’ambizione di questo progetto era fare un disco pop di musica italiana con un suono che non ha nessuno»

Cosmo è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, l’artista ha presentato in diretta radiofonica il nuovo progetto discografico "Sulle ali del cavallo bianco", disponibile dallo scorso venerdì 15 marzo.

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme a Alessio Natalizia, produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving, l’album è composto da 11 tracce, nove inediti sommati ai due brani che negli scorsi mesi hanno fatto da apripista al progetto, “Troppo forte” e “Sulle ali del cavallo bianco”, la title track.

«Il titolo parla da sé, l’idea del cavallo bianco nasce da uno scherzo fra me e Alessio. Poi, pian piano questo concetto ha iniziato a piacermi, è un po’ come la creatività che sbuca fuori dal fiume, dalla Dora Baltea che passa sotto al mio studio, ci prendeva e ci portava verso lidi inesplorati. Il cavallo è come un messaggero fra due mondi, è un'immagine che mi piaceva molto e l’ho voluta mettere al centro del disco», racconta Cosmo a RTL 102.5

“Sulle ali del cavallo bianco”, è il quinto album di Cosmo, uscito a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio. Ospite di RTL 102.5, Cosmo racconta:

«Con Not Waving abbiamo lavorato in maniera molto giocosa, come facevo in cameretta all’inizio, senza sapere dove si andava. È stato un gioco con la canzone italiana contaminata con quelle che sono le mie influenze, come l’elettronica e la musica più sperimentale. L’ambizione di questo lavoro era fare un disco pop di musica italiana con un suono che non ha nessuno».

IL TOUR DI COSMO

Occasione per presentare la nuova musica dal vivo sarà il tour nei club in partenza il 30 marzo dal Tuscany Hall di Firenze. Dopo il debutto fiorentino, il tour arriverà il 2 aprile alle OGR di Torino (sold-out), il 6 aprile alla Casa della Musica di Napoli, l’8 e il 9 (sold-out) aprile all’Estragon di Bologna, il 10 e 11 (sold-out) aprile all’Alcatraz di Milano, il 17 e 18 (sold-out) aprile all’Hall di Padova, il 23 e 24 (sold-out) aprile all’Atlantico di Roma, il 26 (sold-out) e 27 aprile all’Eremo di Molfetta (BA) e il 30 aprile al Teatro Verdi di Cesena. Info e biglietti sul sito di DNA concerti.