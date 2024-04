Courtney Love contro tutti: nel mirino della rockstar Taylor Swift, Lana Del Rey, Madonna e Beyoncé

In un’intervista per “The Standard”, Courtney Love ha espresso la propria opinione, tutto fuorché lusinghiera, su alcune colleghe: Taylor Swift, Lana Del Rey, Madonna e Beyoncé. Il paradosso? La chiacchierata con il magazine britannico era finalizzata alla promozione della sua nuova serie, “Courtney Love’s Women”, per BBC Radio 6 Music: nel programma radiofonico in otto parti, l’ex frontman delle Hole ha condiviso la colonna sonora della sua vita attraverso le donne del mondo della musica che l’hanno formata.

COURTNEY LOVE SU TAYLOR SWIFT, LANA DEL REY E MADONNA

Se tutto il mondo acclama Taylor Swift – che tra tre giorni uscirà con un nuovo album, “The Tortured Poets Department” -, tra le sue fan non si può sicuramente annoverare Courtney Love. L’ex moglie di Kurt Cobain non ha infatti nascosto il proprio scetticismo verso l’artista dei record, definendola “non importante”. E ancora: “Può rappresentare un posto sicuro per le ragazze, è probabilmente l’equivalente di Madonna per il presente, ma non è interessante come artista”. Neanche la Regina del Pop è stata risparmiata, con cui Love ha da decenni un rapporto turbolento: “Non mi piace e io non piaccio a lei. Ho adorato il film 'Cercasi Susan disperatamente', ma più per la città di New York che per lei”. Nel mirino anche Lana Del Rey, di cui l’ex leader delle Hole si è detta “stanca”. I tempi delle lodi per la voce di “Summertime Sadness” sembrano ormai finiti: a rompere l’idillio sarebbe stata, secondo la rockstar, una cover di una canzone di John Denver. “Non mi piace da allora”, ha infatti rivelato a “The Standard”: “Penso che dovrebbe prendersi sette anni di pausa. Fino a 'Take Me Home Country Roads' pensavo che fosse fantastica. Mentre stavo registrando il mio nuovo album, ho dovuto smettere di ascoltarla perché mi stava influenzando troppo”.

LE PAROLE SU BEYONCÉ

Anche Beyoncé nella sfilza di commenti al vetriolo di Courtney Love: “Mi piace l’idea che faccia un disco country”, ha detto, “perché riguarda le donne afroamericane che entrano in spazi dove prima erano ammesse solo le donne bianche”. Poi la stoccata: “Non che mi piaccia molto. Come concetto, lo adoro. Semplicemente non mi piace la sua musica”. La voce di “Celebrity Skin” si è poi lasciata andare a un’analisi del panorama attuale, dicendosi felice del fatto che oggi ci siano “tante donne di successo nel mondo della musica, ma molte sono diventate un cliché. Quando una ha successo viene clonata e quindi c’è troppa musica. Sono tutte simili. Ascolti qualcosa su Spotify e vieni bombardata da roba tutta uguale”.