Covid: la pandemia è finita? Schillaci, attendiamo una dichiarazione dell’Oms

Il nostro ministro della Salute ha parlato questa mattima della possibilità che venga rivisto a livello mondiale lo status di pandemia da Covid-19. “Se l'Oms prenderà questa decisione la seguiremo, d'altronde, i numeri sono assolutamente tranquillizzanti, in molti altri Stati o nazioni stanno procedendo a non contare più i casi di Covid. Quando all'inizio del mio mandato ho proposto il conto 0settimanale si è scatenato il finimondo, questo mostra che avevamo ragione. Vediamo cosa dice l'Organizzaione mondiale della Sanità, seguiamo con attenzione in questi mesi l'evoluzione della malattia e i dati. Abbiamo agito nell'interesse dei cittadini e continueremo a farlo". E’ quanto ha dichiarato a Roma Orazio Schillaci, a margine della presentazione della nuova sede della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Il ministro della Salute ha parlato anche del rischio aviaria: "Il rischio di trasmissione in Europa per il momento rimane basso ma abbiamo imparato dal Covid e quindi stiamo seguendo con attenzione anche l'aviaria". Infine, parole di elogio per anestesisti e rianimatori. "Durante la pandemia hanno dato prova di saper affrontare situazioni emergenziali ed eccezionali. Siete stati la prima linea nel contrasto al Covid, avete mostrato resilienza nel fronteggiare una patologia nuova e capacità di adattamento ai necessari cambiamenti organizzativi”. Così Orazio Schillaci.





La pandemia non fa più paura

Secondo alcuni esperti sarebbe finita. “Al di là di quello che pensa l'Oms, che ha già fatto diversi errori sul Covid, aspettare che si riunisca per dire che la pandemia è finita quando già è avvenuto mi pare anacronistico. La pandemia è infatti finita e non me lo deve dire l'Organizzazione mondiale della sanità, lo dice chi fa il medico in ospedale: oggi non sta male più nessuno come tre anni fa”. E’ quanto ha dichiarato all'Adnkronos Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale San Martino di Genova. "E' ragionevole che l'Oms vada nella direzione di decretare la fine della pandemia. In questo momento, infatti, la circolazione del virus appare più ridotta. Non sappiamo ancora se la decisione arriverà nelle prossime settimane, ma siamo su questa strada”, ha aggiunto Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma.