Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

Francesco Fredella

03 novembre 2025, ore 16:20

''Sono in corso delle operazioni molto complesse", continua il prefetto di Roma

"Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita. C'è in corso ogni sforzo per cercare di salvarlo che è la priorità ma è un'operazione complessa". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, nel corso del punto stampa ai Fori Imperiali per l'aggiornamento sul crollo della Torre.

Anche dopo il secondo crollo "la persona dà segnali di vita. Probabilmente perché nella prima entrata" i vigili del fuoco "non erano riusciti a liberarlo ma sono riusciti, in qualche modo, a proteggerlo", ha spiegato. "Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione molto lunga e complessa, perché il rischio di crollo è altissimo. Ci proveremo in tutte le maniere - ha ribadito - perché la priorità assoluta è salvare questa vita umana".

LEGGI ANCHE - Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

"Per le operazioni di salvataggio dell'operaio ancora sotto le macerie dovute al crollo ai Fori Imperiali "arriveranno altri mezzi. Ha dato cenni di vita ma non sappiamo le condizioni", ha aggiunto Giannini. Salvare l'operaio ancora intrappolato, ha spiegato, è "la priorità ma dobbiamo attenuare i rischi enormi che corrono le persone che stanno provando a fare il salvataggio. L'esito speriamo che sia buono ma non è semplice". "Non ci sono vigili del fuoco feriti e ricoverati - ha precisato all'Ansa - Il primo intervento ha consentito di estrarre altri 3 operai, che però erano in un'altra parte dell'edificio".

DUE CROLLI IN POCHE ORE

''Sono in corso delle operazioni molto complesse perchè c'è una persona che è intrappolata dentro. Non
sappiamo le condizioni però ci sono dei segnali che sia ancora in vita. Si era riusciti a stabilire un contatto e a localizzare questa persona ma purtroppo poi c'è stato un crollo. Nessuno dei vigili del fuoco fortunatamente è rimasto ferito, ma è cascato altro materiale'', ha dichiarato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini commentando sul posto il crollo della torre dei Conti avvenuto questa mattina. 
''Nel primo intervento i vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni per cercare di proteggerlo. Stiamo lavorando, arriveranno ulteriori mezzi, ma sarà un'attività molto lunga per cercare di salvare la persona. È un'operazione lunga, complessa, ma non è semplice perché il rischio di crollo è altissimo'' ha concluso.

Argomenti

Crollo roma
Prefetto di roma
vigili del fuoco

