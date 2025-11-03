Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione.

Secondo una prima ricostruzione sono state soccorse quattro persone dai Vigili del Fuoco. Sul posto presenti ambulanze, Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine. La strada è stata chiusa ed il traffico deviato.

GRAVE L'OPERAIO FERITO, ALTRI TRE RIMASTI ILLESI

Dalle notizie pubblicate sulle agenzie, un operaio è rimasto ferito gravemente nel parziale crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel centro di Roma. L'uomo è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118. Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. Non risulterebbero altre persone coinvolte (aggiornamento pubblicazione ore 12.27)

Sono in corso le operazioni per estrarre uno degli operai intrappolati nelle macerie della torre di via Corrado Ricci. L'uomo pare stia rispondendo ai soccorritori. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di piazza Venezia.

LE PRIME TESTIMONIANZE

"Il boato. E poi tanto fumo", uno dei passanti racconta così quello che ha visto subito dopo il crollo della Torre dei Conti, a due passi dai Fori Imperiali. Una zona molto frequentata dai turisti. Tanta paura. Le sirene. La polvere. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto, ma tantissimi turisti si sono avvicinati alla zona - transennata dalla Polizia Locale - per capire cosa stesse accadendo.

SUL POSTO IL SINDACO GUALTIERI E IL MINISTRO GIULI

Sono arrivati a largo Corrado Ricci il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per assistere alle operazioni di soccorso dopo il crollo della torre dei Conti di questa mattina. (pubblicazione ore 12.33)



