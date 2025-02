Cybersecurity: prosegue l’ondata di attacchi hacker contro i siti italiani

I siti istituzionali del nostro Paese continuano a non avere pace. L’ondata di attacchi hacker, condotti da cyber criminali filorussi, cominciata ieri sta proseguendo anche oggi, bersagliando vari ministeri, portali delle forze dell’ordine, banche e aziende del trasporto pubblico. Un’offensiva che, grazie a un’attività di protezione preventiva, al momento, starebbe sortendo scarsi effetti.





Gli attacchi

Da alcuni mesi le infrastrutture digitali delle realtà istituzionali italiane vengono prese di mira da hacker filorussi. La squadra di informatici impegnati in queste attività si era già fatta conoscere nel mese di gennaio, quando aveva realizzato un altro attacco, colpendo ministeri, banche e porti. A differenza di altre offensive digitali, tuttavia, questa volta i cyber criminali afferenti al gruppo Noname057(16) non stanno agendo per rubare dati o causare danni; l'unico scopo sembra sia impedire l’accesso ai portali.

Questa strategia viene definita Ddos (Distributed denial of service). In breve, il malfunzionamento dei siti deriva dal lancio di un numero esorbitante di tentativi fasulli di accesso. Le piattaforme non riescono a gestire una tale mole di richieste e si bloccano. I cyber criminali non cercano di carpire informazioni sensibili e non puntano ad appropriarsi di soldi o altri valori. Si accontentano di non rendere il servizio fruibile.





I bersagli

Anche oggi, a doversi difendere dall’attacco digitale, sono stati vari siti istituzionali. In particolare, i portali di alcuni ministeri: Esteri, Economia, Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo economico; quelli delle forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di finanza); alcune aziende che si occupano del trasporto pubblico di varie città.

Fondamentale per prevenire disagi ulteriori, l’attività garantita dai sensori dell'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, che hanno avvisato per tempo i target dell'offensiva. Gli effetti nocivi, infatti, sono stati parecchio contenuti. Gli esperti di queste dinamiche sono abbastanza concordi nel ritenere che si tratti di azioni dimostrative e di propaganda, volte a far parlare del fenomeno, più che a causare danni permanenti.