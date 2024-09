D’Om de Milan, l'iniziativa di Davide Oldani per la città di Milano

D’Om de Milan è un’iniziativa nel segno della milanesità e della riscoperta della tradizione gastronomica nata all’ombra delle guglie del Duomo di Milano, attraverso un sentiero creativo che segna l’incontro tra le antiche storie nate attorno al cantiere della Veneranda Fabbrica nel corso dei secoli e lo chef Davide Oldani. Un progetto che, fin dal nome, celebra il Duomo, simbolo della città del mondo, in risposta all’appello lanciato dalla Veneranda Fabbrica per continuare a riscoprire la storia del suo eterno cantiere attraverso molteplici e trasversali iniziative, con una serie di dolci creazioni realizzate da Davide Oldani in edizione speciale, dedicata all’ente incaricato dal 1387 della tutela, della valorizzazione e del restauro della Cattedrale.





Il Panettone D’Om de Milan

Proprio con lo sguardo rivolto alla “foresta di marmo” che, nei secoli, ha incantato viaggiatori e artisti di passaggio a Milano, Davide Oldani si è messo in ascolto delle storie nate attorno al cantiere del Duomo. A partire dal panettone: il panetùn – così come lo chiamano i milanesi – il dolce meneghino per eccellenza e che appartiene alla storia dolciaria della città da secoli. Un dolce che affonda le sue radici nella celebre leggenda del “Pan de Toni”, nata, così sembra, dall’arguzia di Toni: un giovane aiutante cuoco in servizio presso la corte di Ludovico il Moro, nel ‘400, incaricato di rimediare con farina, uova, zucchero e canditi a un pasticcio della cucina ducale. Davide Oldani ha realizzato per la Veneranda Fabbrica un vero panettone milanese, attingendo alla classica ricetta fedele alla tradizione, a lievitazione alta. Il panettone D’Om de Milan è disponibile nel formato da 1 kg., in un pregevole cofanetto: una ricetta unica, ricca di sapori e aromi che donano all’impasto il caratteristico profumo dei lieviti naturali, morbido e fragrante. Si percepiscono l’agrume e la vaniglia, mentre le uova, selezionate singolarmente, conferiscono al panettone il suo inconfondibile e brillante colore giallo.









La tradizione popolare e la gastronomia

Queste le parole di Fedele Confalonieri, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: «Con Davide Oldani è stato un incontro nel segno della milanesità. Si è entusiasmato ascoltando i racconti della tradizione popolare legati alla gastronomia e nati all’ombra del Duomo. Da qui, è scaturita l’idea di realizzare qualcosa insieme, anche in vista del Natale. Nasce così D’om de Milan: iniziativa milanese al 100%, a partire dal nome, che ridisegna il nostro progetto del Panettone del Duomo di Milano, divenuto negli ultimi anni un classico dell’autunno in città, riscuotendo curiosità e simpatia. Un progetto che vuole anche riportare i milanesi a riscoprire il Duomo - la loro casa - con biglietti e opportunità di visita». «Forse tutto era già scritto nel mio nome, Davide Maria Oldani, nel luogo di nascita, Milano, nel dialetto ‘vissuto’ nel quotidiano sin da piccolo, oltre che nel mio mestiere…OGNI OFELÈ FA EL SO MESTÈ!» commenta Davide Oldani.