Da solo non avrei potuto fare nulla, lettera di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset

“Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi". E' l’inizio della lettera con cui l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si rivolge ai collaboratori del Gruppo Mediaset. "Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva 'Sono orgoglioso di te e di quello che fai'. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla . Nulla. E' stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto .Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore", conclude Pier Silvio Berlusconi.





Un lungo elenco di necrologi è stato pubblicato per la scomparsa di Silvio Berlusconi

Gli amici di sempre, imprenditori, collaboratori, il mondo Mediaset, aziende, politici, squadre di calcio, istituzioni lombarde: in tanti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio. Sul 'Corriere della sera' il primo necrologio è quello della prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio: "Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme". Il ricordo di Fedele Confalonieri: "Con i figli Yves e Aline si stringe alla famiglia e piange l'amico fraterno Silvio Berlusconi". Le accorate parole di Adriano Galliani: "Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre quarantatré anni". Sul 'Messaggero' Cesare Previti scrive "con Te se ne va una parte di noi". Dal mondo televisivo l’affetto della famiglia Bongiorno. "Abbracciamo con tanto affetto la grande famiglia di Berlusconi nel ricordo di Silvio e della cara vecchia amicizia con Mike", necrologio firmato dalla moglie Daniela e i figli dello storico conduttore Michele, Nicolò e Leonardo.