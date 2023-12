Daddy Yankee lascia la musica per "seguire Gesù Cristo": la sua Gasolina rese il raggaeton un fenomeno globale

“Non seguite un uomo, seguite Gesù Cristo”. Così Daddy Yankee, il re del reggaeton, ha abdicato al suo trono: dopo aver eseguito per l’ultima volta dal vivo la sua hit del 2004 Gasolina dal palco del Coliseo José Miguel Agrelot di San Juan, ha dato l’addio al pubblico. L’artista ha infatti comunicato l’abbandono definitivo della carriera musicale per dedicarsi alla fede.

DADDY YANKEE, "GESÙ VIVE IN ME E IO VIVRÒ IN LUI"

“Questa carriera è stata una maratona. Finalmente vedo l’obiettivo finale. Ora mi godrò con tutti voi ciò che mi avete dato. La gente dice che ho reso questo genere globale, ma siete voi ad avermi dato le chiavi per aprire le porte e rendere questo genere il più grande del mondo”. Inizia così il commiato di Daddy Yankee, al secolo Ramón Luis Ayala Rodríguez, che nella sua San Juan ha salutato per sempre i fan: “Questo giorno per me è il più importante della mia vita… Stasera riconosco, e non mi vergogno di dirlo al mondo intero, che Gesù vive in me e che io vivrò per lui. Questa è la fine di un capitolo e l’inizio di uno completamente nuovo. Tutti gli strumenti che ho, la musica, i social media, un microfono, sono ora per il regno… Non seguite un uomo, io sono una persona, a tutti quelli che mi hanno seguito, seguite Gesù Cristo”.