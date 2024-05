Dal Quirinale all'Olimpico, tutto pronto per la Coppa Italia. Juve e Atalanta, ieri, da Mattarella

LE PAROLE DI GASPERINI E ALLEGRI

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è apparso sinceramente emozionato: "Questa per noi è la terza finale negli ultimi cinque anni, un risultato straordinario per un club di provincia come il nostro. Ma anche per Bergamo e i tifosi. E' un motivo d'orgoglio per noi, tanto quanto i risultati ottenuti negli ultimi anni che devono essere il manifesto che la meritocrazia possa, anzi debba, essere un principio da tutelare e proteggere sempre". Anche il tecnico della Juventus non ha nascosto l'emozione "E' un onore per me e la Juve essere presente in questa sala dinanzi a lei, un luogo che rappresenta insieme alla sua figura il cuore della nostra Repubblica", ha detto Max Allegri. La capitale - dove il trofeo è arrivato ieri in giornata con un treno che aveva a bordo tanti campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano - è pronta per la gara. Saranno circa 200 i vigili urbani impegnati per l'ordine pubblico e per l'accesso allo stadio Olimpico, tirato a lucido per la Coppa Italia.