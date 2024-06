Euro 2024, Spagna-Italia 1-0, Slovenia-Serbia 1-1 Inghilterra-Danimarca 1-1

SPAGNA-ITALIA 1-0

La Spagna batte l'Italia e si qualifica così agli ottavi di finale, mentre per gli azzurri sarà decisiva l'ultima partita del girone, lunedì, contro la Croazia. troppo forti gli iberici, che per tutto il match dominano la formazione di Spalletti, salvata in più occasioni da un Donnarumma in serata di grazia, battuto solo dall'autogol di Calafiori. Spagna che parte subito fortissimo, schiaccia l'Italia nella propria tre quarti per 10 minuti nei quali crea due nitide occasioni: al 2' affondo di Williams sulla sinistra e il cross in mezzo dove svetta Pedri che costringe Donnarumma all'intervento per spingere il pallone oltre la traversa. Al 9'cross dalla sinistra a rientrare di Morata, perfetto per il colpo di testa di Nico Williams che manda a lato da buonissima posizione. Al 24' altra occasione per Morata: progressione di Yamal che aggira Dimarco e penetra centralmente, riuscendo a servire l'ex Juventus che va al tiro con il destro: mura Donnarumma in uscita. Al 25' terzo intervento decisivo del portiere azzurro che, questa volta, vola sul mancino dalla distanza di Fabian Ruiz e devia in angolo. Ad inizio ripresa Spalletti cambia, con Cristante e Cambiaso al posto di Jorginho e Frattesi, ma è sempre la spagna a fare la partita, ed al 10' passa in vantaggio: cross dalla sinistra di Nico Williams, Donnarumma devia su Calafiori che la manda involontariamente nella propria porta. Al 13' nuova occasione per la Spagna, Morata conclude dai 20 metri, Donnarumma alza in calcio d'angolo. Sul corner arriva il colpo di testa di Le Normard, ostacolato da Calafiori, con Cambiaso che salva sulla linea. Al quarto d'ora Yamal prova il tiro a giro con la palla che esce di un soffio. Al 19' altro doppio cambio di Spalletti con Scamacca e Chiesa out, Retegui e Zaccagni in. Al 21' finalmente l'Italia pericolosa. Recupero alto di Cristante che poi mantiene il pallone in campo e dalla destra mette un pallone interessante sul primo palo, Retegui manca di un soffio il pallone. Al 26' grande azione di Nico Williams: rientra sul destro e calcia da fuori area sul palo lontano, ma la traversa gli nega il gol. Al 41' su calcio d'angolo battuto sul primo palo, Cristante cerca la deviazione ma Unai Simon è pronto. Al primo minuto di recupero è ancora la Spagna ad andare vicina al raddoppio: giocata personale di Ayoze che scappa in mezzo a due sulla sinistra e calcia sul primo palo, Donnarumma si distende e respinge.









SLOVENIA VS SERBIA 1-1



Finisce 1 a 1 tra Slovenia e Serbia ma è stato un finale di gara pazzesco all’Alianz Arena di Monaco. Se la Serbia può sperare ancora nel passaggio agli ottavi di finale lo deve soprattutto a Luka Jovic. L’attaccante del Milan, entrato nel secondo tempo è riuscito a segnare il gol dell’1 a 1 al 95esimo minuto, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ivan Ilic. Negata quindi la prima storica vittoria in un europeo alla Slovenia che aveva giocato un ottima partita passando meritatamente in vantaggio a metà del secondo tempo grazie ad una grande azione terminata con il tap-in vincente di Karnicnik. Durante i 90 minuti un palo colpito dallo sloveno Elsnik e una traversa centrata da Mitrovic. Slovenia ora al terzo posto del gruppo C con 2 punti, Serbia ultima ad 1 punto.





DANIMARCA VS INGHILTERRA 1-1

Finisce 1 a 1 anche tra Danimarca e Inghilterra al Deutsche Bank Park di Francoforte. Partita divertente nel primo tempo, poi nella ripresa le due squadre si accontentano del pareggio. La gara di apre subito con il tiro dalla distanza di Hobjerg per i Biancorossi, sul quale Pickford, però, si fa trovare pronto e respinge. Al 18' minuto è la Nazionale dei Tre Leoni a passare in vantaggio, quando Harry Kane, dopo un flipper in area di rigore, riesce a ribadire in rete per l'1 a 0 dell'Inghilterra. Dopo il goal, la Danimarca esce fuori e inizia l'assedio nella metà campo inglese, che si concretizza con la botta da fuori di Hjulmand per il pareggio danese. Nella ripresa, sono sempre i Biancorossi a fare la partita, con l'Inghilterra molto in difficoltà e che fatica ad uscire dalla propria metà campo. L'unico sussulto inglese arriva con il tiro di Foden che si stampa sul palo ed esce. 1 punto a testa per le due nazionali, ma la nazionale di Southgate deve fare qualcosa in più se vuole arrivare in fondo a questo Europeo.