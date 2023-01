Dalla Spagna arrivano nuove accuse a Placido Domingo, mi ha molestata, racconta una donna in tv

Nove ombre si insinuano sulla figura Placido Domingo. Durante una trasmissione andata in onda in prima serata sulla Tv spagnola LaSexta, una donna, che dice di lavorare ancora nel mondo dell’opera ha denunciato di aver subito molestie. Questo tema legato al mondo dello spettacolo è stato trattato dal programma giornalistico 'Salvados', che ha mandato in onda la rivelazione inedita sul famoso tenore. Si tratta della testimonianza di una donna che ha raccontato, con dovizia di particolari molestie cui sarebbe stata sottoposta da parte di Domingo. ”C'è il rischio che le mie dichiarazioni abbiano conseguenze e mi impediscano di lavorare”, ha però spiegato prima di entrare nei dettagli. La donna ha detto di aver provato molo disagio per i comportamenti del tenore nei suoi confronti: in un caso, Domingo le avrebbe chiesto di "infilarle una mano" in una tasca sul lato posteriore dei pantaloni durante le prove di un concerto. In un’altra occasione invece sarebbe arrivato a darle a un bacio in bocca mentre si stava chiudendo il sipario alla fine di un atto. Quest'ultimo episodio denunciato, è stato confermato anche da testimone della scena contattato che è stato contattato dagli autori del programma. I fatti al decennio del 2000. La donna ha infine, spiegato di non aver mai pensato di denunciare il caso ai superiori per timore di non essere creduta





Le altre accuse

Per l’ottantunenne Placido Domingo non è la prima accusa di molestie che riceve. Le prime denunce pubbliche risalgono al 2019. Un’inchiesta giornalistica dell'agenzia Associated Press raccolse diverse testimonianze di donne che accusavano il tenore di molestie. Racconti che vennero considerati credibili dal sindacato di artisti musicali Agma e dall'Opera di Los Angeles, di cui Domingo.





Il tenore non risponde

Placido Domingo, che ieri aveva in programma un concerto in Oman con la Camerata Musicale di Parma e il suo entourage non hanno risposto agli inviti di La Sexta a rispondere alle accuse. Anche il suo ufficio stampa non ha ottenuto una risposta immediata. “Io non ho mai abusato di nessuno”, aveva dichiarato durante alcune interviste rilasciate a cavallo tra il 2021 e 2022. L'anno prima, invece, aveva chiesto scusa per il “dolore causato”.