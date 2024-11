Dardust a RTL 102.5: “Il disco è in controtendenza con ciò che accade fuori, il mio obiettivo è portare degli show unici e particolari”

Dardust è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo progetto discografico, “Urban Impressionism”. Si tratta di un’esposizione di tredici impressioni al pianoforte, un lavoro in cui Dardust esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti per aumentarne la vividezza, già anticipato dai brani “Mon coeur”, “Béton Brut”, “Impression”, “Skyline”, “Italian Rêverie”, “Danse (en plein air)” e “Nocturne of You”. Ai microfoni di RTL 102.5, Dardust ha raccontato: «È un disco particolare, basato sul pianoforte, perché io nasco come pianista. Negli ultimi anni ho fatto tante produzioni contaminando il piano con l’elettronica. È un progetto che cresce piano piano in maniera lenta, che mi ha dato anche tante soddisfazioni. È in controtendenza con ciò che succede fuori e va ascoltato fuori dalle logiche del mercato musicale attuale. Il mio obiettivo è portare degli show live unici e particolari e il fatto che non ci sia la sceneggiatura del testo, permette ad ognuno di immaginare ciò che vuole». «È un disco basato sul concetto delle periferie, perché non sono altro che un simbolo delle nostre aree periferiche emotive, le nostre ferite, che non vogliamo affrontare, ma nei quali possiamo portare dei colori, proprio come fa un pittore» ha aggiunto l’artista.





Nuovi scenari e viaggi nelle periferie

Dardust ha raccontato il significato di due brani del disco: «Per “The Art Of Falling” ho scelto proprio questo titolo perché mi piace pensare alla caduta, al fatto che a ogni caduta non dobbiamo dare un’accezione positiva o negativa, ma qualcosa da cui possiamo imparare. Cadere è comunque un’arte e ci si rialza sempre. “Danse (en plein air)” invece riprende la tecnica che gli impressionisti utilizzavano per dipingere negli studi e la danza en plein air viene fatta all’aperto. È un brano che ho composto all’aperto con la tastiera elettrica e sentivo i suoni sotto, li ho campionati e ho fatto questa sorta di danza urbana». “Urban Impressionism”, il suo quinto album in studio, rappresenta quindi una vera e propria sintesi capace di ricomporre le sue dicotomie, introducendo nuovi scenari urbani attraverso viaggi e registrazioni di suoni nelle periferie di diverse città. I singoli brani sono accompagnati da video musicali girati a Parigi in luoghi brutalisti, da Les Arènes de Picasso a Viaduc de Montigny, traducendo così in immagini il contrasto e al tempo stesso la fusione tra la geometria dei luoghi e la musica.





Urban Impressionism Tour

Il produttore e compositore è già pronto per portare live il nuovo album, con il tour “Urban Impressionism”, che prenderà il via a marzo 2025 e farà tappa, oltre che a Milano e Roma, in 10 città europee: Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga, Utrecht e Londra. Durante The Flight ha rivelato: «Credo che la musica strumentale possa arrivare e parlare a tutti, non a caso c’è un tour europeo che partirà a marzo e io non vedo l’ora. Sarà uno spettacolo singolare e unico».