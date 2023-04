Dati Polizia, nel 2022 aumentati sbarchi di clandestini e incidenti stradali, in leggero calo i femminicidi

BOOM DI MIGRANTI

Nel 2022 in Italia sono arrivati 105131 migranti irregolari. Il 55% in più rispetto all’anno precedente. La pressione migratoria, che era calata dal 2017 al 2019, da tre anni ha invece invertito la tendenza. Il flusso maggiore arriva dalla Libia, seguita dalla Tunisia; seguono poi, ma con numeri inferiori, Turchia, Libano, Algeria. La regione maggiormente interessata dagli sbarchi è stata la Sicilia, che ha staccato nettamente la Calabria e la Puglia. Secondo i dati della Polizia di Stato, sono 4.676.719 gli stranieri regolari in Italia. Nel 2022 i permessi di soggiorno rilasciati sono stati in totale 1.570.183, +11% rispetto al 2021.

ARRESTI SU TUTTI I FRONTI

In occasione del 171esimo anniversario della nascita della Polizia, oggi sono stati diffusi molti altri dati sulle attività delle forze dell’ordine. Nel 2022 sono stati scovati e fermati 1369 latitanti, di cui 138 appartenenti alla criminalità organizzata e in particolare due a Cosa nostra, sette alla 'ndrangheta, nove alla camorra, tre alla mafia pugliese e tre alle mafie straniere. Gli arrestati in Italia appartengono a 64 diverse nazionalità. Sono 7.519.684 le persone controllate nel 2022 dagli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Polizia può disporre di quasi 100 mila persone, per la precisione il 31 dicembre 2022 erano in forza 98.618 unità.





MANIFESTAZIONI E ULTRAS

Nell’anno appena trascorso ci sono poi state 388 manifestazioni con problemi di ordine pubblico, durante le quali sono rimasti feriti complessivamente 129 agenti. Arrestati 20 estremisti di sinistra e 20 estremisti di destra. Sul fronte anarchico si sono registrati 13 arresti e 822 denunce. Calato, ma ancora presente il problema degli scontri in occasione di partite di calcio: nel 2022 86 gli ultras arrestati, mentre le denunce sono state 1470. Crescono gli attacchi hacker: la Sala Operativa del Centro nazionale anticrimine informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) ha gestito, a livello nazionale, 405 attacchi a sistemi informatici di strutture nazionali di rilievo strategico, 77 richieste di cooperazione nel circuito high tech Crime Emergency e avviato 110 indagini con 51 persone indagate. In netta crescita l'attività di prevenzione con la diramazione di 113.420 alert.