Davide Giacalone a RTL 102.5: "Se c'è un contratto di pubblicità tra la Rai e Instagram devono esserci soldi nel bilancio. Ci sono?"

"La concorrenza falsata in Italia è tutta a favore della televisione di Stato", continua Giacalone

Nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, interviene come ogni mattina Davide Giacalone de La Ragione. Nell'ultima sua diretta commenta il caso Instagram a Sanremo. E tuona: "Ci sono due equivoci in tutta questa vicenda: il primo è il contenitore Sanremo, concepito come se non fosse la Rai. Ma è sempre la Rai, un prodotto della Rai. Non è che mi puoi dire che ci sono prodotti in perfetto equilibrio di mercato. No. Stanno dentro un'azienda che non è in equilibrio di mercato, i cui costi fissi sono pagati dai cittadini e poi ha dei prodotti che stanno in equilibrio finanziario. Secondo aspetto: se c'è un contratto di pubblicità e co-partecipazione con una multinazionale come Meta questo deve dare luogo a un gettito, soldi, che si devono trovare sul bilancio. Ci sono? Perché se non c'è un accordo e crea soldi solo alla multinazionale c'è un danno erariale. Questo non sarebbe un ragionamento fesso se non fosse la Tv di stato. La concorrenza falsata in Italia è tutta a favore della televisione di Stato, si verifica in ogni cosa: dalla tecnologia, alle Reti Dab radiofoniche alla raccolta pubblicitaria. Non si riesce mai a capirlo. Quando cambiano Governo, o le maggioranze in Parlamento, il principale problema è: 'Adesso devo mettere i miei'. Io ho un solo problema da molti anni: vorrei riprendere i miei (intesi come soldi)", conclude Davide Giacalone.

PHOTO CREDIT: Fotogramma

