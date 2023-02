Decolla l'alleanza dei cieli, procede bene l'acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa

DECOLLA L'ALLEANZA

Il volo procede bene, senza turbolenze. Lufthansa si prepara ad acquisire una quota (inizialmente di minoranza) di Ita Airways. Nel memorandum firmato tra il Tesoro e la compagnia tedesca, la quota di Ita in vendita è “compresa in una forchetta tra il 20% e il 40%”. Secondo alcune fonti accreditate, il gruppo tedesco acquisirà subito il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro, con l’intenzione di aumentare la sua presenza gradualmente per arrivare poi al controllo totale. Al momento i lavori procedono senza ostacoli. Chi li sta seguendo da vicino afferma che “la trattativa va bene, si punta a firmare il preliminare di vendita al più presto, per poi avere in tempi rapidi il via libera della Commissione dell’Unione Europea. Il governo vuole che Lufthansa prenda il controllo operativo il prima possibile in modo che Ita possa beneficiare delle sinergie del gruppo già nei prossimi mesi; infatti l'ingresso operativo di Lufthansa in Ita è previsto già per l’estate”.





ITA SARA'AUTONOMA

Chi ha fatto trapelare qualche indiscrezione, ha voluto mandare un messaggio rassicurante sulla buona riuscita dell’operazione. E sulle prospettive della compagnia italiana. Proseguono le fonti: “Ita non alimenterà gli hub di Francoforte e Monaco a favore di Lufthansa sulle rotte verso il nord America. New York, ma anche Boston, Chicago, Miami, Los Angeles saranno collegate con voli diretti da Roma; Francoforte non ha più capienza per gestire altri transiti, per cui i passeggeri italiani potranno continuare a volare con Ita verso gli Stati Uniti direttamente dall'Italia, come avviene con gli altri hub del gruppo: Francoforte, Monaco, Vienna, Zurigo e Bruxelles”. Swiss, Austrian e Brussels Airlines sono sotto l’egida di Lufthansa, ma hanno mantenuto una loro autonomia, specie sulle rotte più trafficate. Fiumicino sarà poi l’aeroporto di riferimento dell’alleanza per l’ America Latina e l'Africa perchè sarà l'hub più meridionale tra quelli nel network di Lufthansa.





RASSICURAZIONI SUI LAVORATORI

Un’altra rassicurazione in arrivo da chi sta lavorando a questo accordo riguarda proprio il tema occupazione. Sulle future assunzioni di Ita c'è la possibilità che i vecchi dipendenti di Alitalia possano essere ripresi, anche se al momento non ci sono informazioni certe. Si aggiunge poi che la richiesta dei sindacati per un aumento degli stipendi dei lavoratori di Ita non è un ostacolo alla trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per l'acquisto di una quota di minoranza. Altro tema da affrontare è l’attesa del via libera da parte delle istituzioni europee. Anche su questo fronte prevale l’ottimismo: “La Commissione europea non si trova in una posizione facile. Loro hanno chiesto al governo italiano di vendere Ita, il governo italiano sta facendo esattamente quello che hanno detto e ora non potranno dire: 'non potete venderla più’".