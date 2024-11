Del Piero nuovo Presidente della Figc? Cosa c'è di vero sulla candidatura dell'ex calciatore Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'elezione è fissata per il 3 febbraio 2025. Ecco come stanno le cose

Alessandro Del Piero nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio? La domanda che fino a qualche giorno fa sarebbe potuto apparire del tutto fuori luogo oggi potrebbe avere un senso. Da qualche ora, infatti, rimbalza su siti e quotidiani l'ipotesi di una candidatura dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale alle elezioni Figc che si terranno il prossimo 3 febbraio. Per il momento si tratta di indiscrezioni e rumors non confermati (ma neanche smentiti). Il diretto interessato pubblicamente non si esprime e continua le sue attività di opinionista/commentatore televisivo. Del Piero candidato alla presidenza Figc? Ecco la data del possibile annuncio Secondo le voci riportate dal quotidiano Tuttosport, l'ex capitano della Signora potrebbe ufficializzare mercoledì la sua discesa in campo. Dunque, Del Piero vestirà la 'maglia' numero 1 della Federcalcio, al posto di Gabriele Gravina, presidente attualmente in carica? Presto per affermarlo, ma secondo La Repubblica, Del Piero sarebbe già stato avvicinato per sondarne un'eventuale disponibilità e lui avrebbe smentito alle persone più vicine di aver rifiutato la proposta. Se davvero Pinturicchio, come lo chiamava l'Avvocato Agnelli, si candidasse, da chi sarebbe sostenuto nelle stanze della maggiore istituzione calcistica? In termini di immagine, un campione del mondo 2016 come Del Piero non avrebbe problemi. Però servono voti. Per questo, alle sue spalle potrebbe esserci la spinta dell'Assocalciatori, degli allenatori o forse addirittura di una parte della Lega di Serie A. Sempre in base alle indiscrezioni che circolano, a sostenere l'ex calciatore (ha smesso di giocare nel 2014) sarebbe il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Del Piero commentatore tv Del Piero, fresco di 50esimo compleanno, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di commentatore televisivo. In Italia, per esempio, collabora con Sky, di cui è anche testimonial pubblicitario. In termini di impegno nel mondo del calcio, il suo nome è più volte rimbalzato per un eventuale ruolo all'interno della società Juventus, come dirigente. Questa circostanza, però, ad oggi è rimasta solo una suggestione. Succederà lo stesso anche per la presidenza Figc? Per la cronaca, l'attuale Presidente Figc Gabriele Gravina non ha ancora sciolto le riserve sulla ricandidatura. Potrà farlo al massimo 40 giorni prima delle elezioni, quindi entro il 25 dicembre: "Avvierò un confronto che sarà aperto e sarà ispirato ai massimi principi della democrazia. Dopo" - ha spiegato Gravina - "comunicherò la mia decisione. Ma a prescindere dal nome a me piacerebbe molto che ci fosse senso di grande unità, è già successo nel 2018 e i risultati si sono potuti constatare".

