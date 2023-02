Devastante terremoto in Turchia e Siria, si temono migliaia di morti; rientrato l'allarme tsunami sulle coste italiane

UN SISMA DEVASTANTE TRA TURCHIA E SIRIA

Il bilancio è drammatico, ma provvisorio. Il numero dei morti è destinato ad aumentare con il passare delle ore. Ci sono zone che non sono state raggiunte subito dai soccorritori, le vittime potrebbero essere migliaia. Erano le 4.17 della notte ( le 2.17 in Italia) quando la Turchia del Sud e la vicina Siria sono state svegliate da una scossa forte, lunga, intensa. La magnitudo registrata è stata 7.8 sulla scala Richter, l’epicentro individuato nei pressi della città di Gaziantep, nella parte sud occidentale della Turchia, a una cinquantina di chilometri dalla Siria. Numerose e violente le repliche, almeno sette hanno avuto una magnitudo superiore al quarto grado.





MIGLIAIA DI PERSONE SOTTO LE MACERIE

Intere regioni sono state rase al suolo, molte case si sono sbriciolate, con migliaia di persone rimaste intrappolate sotto le macerie: qualcuno è stato estratto vivo, ma il numero dei morti è molto elevato. Centinaia gli edifici distrutti dal sisma: oltre alle abitazioni, è quasi completamente crollata la Chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo. Ridotto a un cumulo di macerie il castello di Gaziantep, struttura di epoca romana costruita nel terzo secolo. I soccorsi sono all’opera, nella regione stanno arrivando rinforzi anche da altre zone della Turchia. In Siria la ONG di protezione civile White Helmets (Caschi Bianchi) ha dichiarato lo stato di emergenza nel nord-est del Paese e ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché intervengano con aiuti in tempi rapidi. Crollati palazzi anche ad Aleppo





RIENTRATO ALLARME TSUNAMI IN ITALIA

Subito dopo il potente terremoto che ha devastato Turchia e Siria, è scattato un allarme tsunami nel mar Mediterraneo. Coinvolta anche l’Italia meridionale. Il Dipartimento della Protezione civile in piena notte ha diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane, dalle autorità è arrivato un invito “ad allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali". Secondo le previsioni, una onda anomala avrebbe potuto investire le coste italiane intorno alle 6.30, in particolare in Calabria Sicilia e Puglia. Per fortuna l’allarme è poi rientrato, sulle coste italiane è arrivata qualche onda alta 15 centimetri, nulla di preoccupante. Per precauzione era stata interrotta la circolazione ferroviaria nelle zone costiere interessate, poi il servizio è ripreso.