Diwali, tutto sulla festa indiana delle luci

La festa di Diwali, conosciuta anche come “Deepavali” che in italiano significa “fila di luci”, è una delle festività più diffuse in tutta l’India e il sud Asia e consiste in una festa di luci. Prende infatti il nome dalla fila di lampade di argilla che vengono accese al di fuori delle case indiane per proteggersi dall’oscurità spirituale e per fare in modo che il dio Lakshmi trovi la propria abitazione, portando abbondanza, ricchezza e prosperità. In occasione del rito, i soldati indiani e cinesi si sono scambiati dolciumi in cinque punti della Linea Attuale di Controllo (LAC) che segna il confine tra i due paesi. Quest’anno inoltre, la celebrazione è stata candidata ad entrare nel Guiness dei primati, in quanto, secondo il governatore dello stato dell'Uttar Pradesh, avrebbe raggiunto un significato storico.





Le origini

Diwali, istituita oltre 2500 anni fa, può essere paragonata al Natale in Occidente, in quanto simboleggia il ritorno del dio Rama ad Ayodhya, avatar di Vishnu, dopo 14 anni di esilio e dopo la sconfitta del demone Ravana. La luce prevale sul buio e la conoscenza sull’ignoranza, per questo motivo si ricorda come la “festa delle luci”. Altre tradizioni minori invece, vedono la festa di Diwali come la celebrazione della sconfitta del demone Narakasura, a favore del dio Krishna, un ulteriore avatar di Vishnu. Ulteriori credenze, sostengono che Deepavali sia una festa per celebrare Lakshmi, dea della ricchezza. Questa festa induista non viene sempre celebrata nello stesso giorno: in India infatti viene adottato il calendario lunare, ma normalmente si festeggia tra ottobre e novembre durante il quattordicesimo giorno di luna calante.





Le tradizioni

Ogni stato dell’India ha delle tradizioni e rituali specifici, ma generalmente ci sono delle abitudini comuni in tutto il paese. Per prima cosa, viene pulita tutta la casa e si va alla ricerca di utensili da cucina e di oro da acquistare, come simboli di buon augurio. Si passa poi alla decorazione della propria casa in attesa del giorno di Diwali, che viene trascorso in famiglia e in cui ci si scambiano dei regali e ci si diverte con giochi da tavolo. Verso sera, sono previsti fuochi d’artificio, stelle filanti e luci fino a tarda notte, anche se in alcuni stati sono stati introdotti dei limiti a favore della riduzione dell’inquinamento.