Dolore a Roma per la morte di Alessandro Parini, il giovane avvocato ucciso nell'attentato terroristico a Tel Aviv

"La semplicità, la riservatezza, e la modestia" erano i segni distintivi di Alessandro Parini. Lo dicono i genitori del ragazzo ucciso in un attentato a Tel Aviv lasciando la casa del figlio a Monteverde, a Roma. "Dove è arrivato e i traguardi da lui ottenuti - aggiungono - non li conosceva nessuno, solo lo studio per cui lavorava. Alessandro era fatto così". Non è stato un "attentato" ma va semmai ritenuto un "incidente" quanto avvenuto ieri sul lungomare di Tel Aviv, quando l'arabo-israeliano Yusef Abu Jaber (45 anni) ha travolto ed ucciso il cittadino italiano Alessandro Parini e ha ferito altri turisti che erano sul posto. Lo ha sostenuto il fratello di Abu Jaber, Omar, in un'intervista al sito web israeliano Ynet. Yusef Abu Jaber è stato poi colpito a morte sul posto da un agente della sicurezza israeliana. Tanti lumini e mazzi di fiori sono stati posti accanto alla fotografia della vittima. Sotto l'immagine c'è una scritta in inglese e in ebraico che dice: "Il giovane popolo di Israele abbraccia il giovane popolo di Italia". Su un altro foglietto dedicato a Parini c'e' vergato a mano "il terrorismo cancro della nostra società". Accanto alla fotografia sono state adagiate la bandiera italiana e quella israeliana: un giovane ha poi fatto risuonare l'inno di Mameli dal telefonino. Poco più in là - poco oltre la carreggiata e la pista ciclabile - si possono scorgere sull'erba i segni lasciati dai pneumatici dell'auto che ha investito Parini e anche qualche piccolo resto della vettura stessa.

I GENITORI DI ALESSANDRO

"La semplicità, la riservatezza, e la modestia" erano i segni distintivi di Alessandro Parini: a dirlo sono i genitori lasciando la casa del figlio a Monteverde, a Roma. "Dove è arrivato e i traguardi da lui ottenuti - aggiungono - non li conosceva nessuno, solo lo studio per cui lavorava. Alessandro era fatto così". Sono usciti di casa con un zaino, qualche busta e dei fiori in mano, i genitori di Alessandro Parini, il ragazzo rimasto ucciso ieri nell'attentato a Tel Aviv. Arrivati in casa del figlio in tarda mattinata, con le lacrime agli occhi, entrando hanno ripetuto: "Siamo i genitori. Non ce la facciamo proprio a parlare".

TAJANI, NON INTIMIDITI DA ATTO CRIMINALE

'Non ci facciamo certamente intimidire come italiani da questo atto criminale". Lo ha detto a SkyTg24 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolineando che nell'attentato di ieri "è stato colpito un cittadino italiano che nulla aveva a che fare con la questione israelo-palestinese". "Siamo vicini al popolo di Israele che continua a subire attentati. Bisogna bloccare questa escalation. Bisogna che Hamas non continui a esaltare gli attentati", ha aggiunto il titolare della Farnesina, ribadendo di essere in contato con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen.