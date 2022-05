Domani, 10 maggio scatta la missione del premier Draghi negli Stati Uniti, incontrerà il presidente Usa Biden

C’è sempre una prima volta, anche per Mario Draghi, il premier italiano si prepara al viaggio negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Per Draghi sarà la prima volta da capo del governo alla Casa Bianca. L’agenda sarà sicuramente dominata dalla guerra in Ucraina. Il premier a Washington, nel faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti discuterà di aiuti a Kiev, delle sanzioni contro Mosca, ma anche della corsa per l'indipendenza dal gas russo.





La missione

Quella di Draghi sarà una missione che servirà per ribadire l’alleanza tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda l’appartenenza alla Ue e all’atlantismo dell’Italia. Sarà l’occasione per ribadire la piena sintonia con il Quirinale, sulla posizione italiana sul conflitto con la ferma condanna dell'invasione russa, ma anche il sostegno militare a Kiev per consentire agli ucraini di difendersi, il tutto in linea con gli alleati Ue e G7. Il premier ribadirà anche l’importanza, allo stesso tempo, di una azione europea che possa accelerare il processo verso il negoziato. Per Mario Draghi la priorità per l'Italia e per l'Europa e la pace, che come ha ribadito davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, per ottenerla occorre portare Vladimir Putin il prima possibile ad un cessate il fuoco e in un secondo tempo al tavolo della trattativa.





Non è il primo incontro

Quello tra Biden e Draghi sarà il terzo bilaterale nel giro di un anno, dopo l'incontro in Cornovaglia al G7 e la visita del numero uno della Casa Bianca a Palazzo Chigi a margine del G20 di Roma. I due leader si sono visti anche a Bruxelles a fine marzo, quando il presidente Usa ha partecipato al vertice Nato e all'ultimo Consiglio europeo. Il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e il premier italiano si terrà a Washington martedì 10 maggio, il giorno dopo la le celebrazioni in Russia della vittoria sui nazisti in Germania che nsi celebra oggi, nove maggio, a Mosca.





I temi sul tavolo

Diversi i temi al centro del faccia a faccia tra Joe Biden e Mario Draghi: dall'andamento della guerra sul campo, alle azioni per sostenere l'Ucraina, compreso l'invio di armi, ma anche l'inasprimento delle sanzioni e le ripercussioni della guerra sull'economia e sugli approvvigionamenti energetici ed alimentari che rischiano di innescare una crisi alimentare nei paesi più poveri dell'Africa e del Medio Oriente. Sul tavolo ci saranno anche altre questioni come la pandemia, il clima e i rapporti con la Cina.





Il programma

Oltre all’incontro con il presidente degli Stati Uniti, Mario Draghi sarà, mercoledì 11 al Congresso Usa dove incontrerà i parlamentari e la speaker della Camera Nancy Pelosi. Prima di rientrare in Italia, il premier sarà all'Atlantic Council dove riceverà il Distinguished Leadership Award. Insieme a lui, l'11 maggio, saranno premiati l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi (leadership imprenditoriale) e due rappresentanti dell'Ucraina: l'ambasciatrice di Kiev a Washington Oksana Markarova e la cantante Jamala, vincitrice del concorso Eurovision nel 2016, che ha accettato il riconoscimento per la leadership artistica per conto di tutti i colleghi del suo Paese.