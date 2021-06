Domani cabina di regia per coprifuoco e riaperture. Figliuolo: a giugno oltre 20 milioni di dosi di vaccino

Doppio appuntamento domani, con la cabina di regia politica nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni in vigore con il possibile posticipo del coprifuoco alle 23 o a mezzanotte e la riunione dei tecnici dalla quale dovrebbero scaturire i nuovi parametri per definire le fasce di colore delle regioni. Ma non solo, sul tavolo anche la data per la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana (probabilmente già dal 22 maggio) e quella per la ripartenza del settore dei matrimoni e delle cerimonie (si è ipotizzato attorno al 15 giugno). Non è escluso, inoltre, che dal vertice possa arrivare anche l'indicazione per una nuova verifica delle misure a fine mese nel corso della quale valutare la possibile cancellazione del 'tutti a casa' e affrontare il tema dell'utilizzo della mascherina all'aperto durante l'estate.

LA CAMPAGNA VACCINALE AVANZA

A giugno "per la prima volta gli arrivi di vaccini in un mese supereranno i 20 milioni di dosi e si potrà dare ancora più velocità alla campagna in corso”. Parola di Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid. Sull'immunità di gregge Figliuolo ha aggiunto "l'obiettivo del piano di fine estate rimane invariato". Il generale, nell’intervista a un quotidiano, ha parlato anche dei pass vaccinali "Si tratta di una certificazione a cura delle Regioni e Province autonome con validità nazionale".