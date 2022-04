Don Matteo Day, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico a RTL 102.5: “Stasera succederà una cosa eccezionale"

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della tredicesima stagione di “Don Matteo”. Una stagione che promette novità e colpi di scena e Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sono intervenuti in diretta su RTL 102.5 per parlarne al pubblico. “Stasera succederà una cosa eccezionale che non è mai accaduta in altre fiction”, ha esordito così Nino Frassica, che nella serie tv prodotta dalla Lux Vide interpreta il maresciallo maggiore dei carabinieri di Gubbio e in seguito di Spoleto, nonché migliore amico di Don Matteo.

Durante l’intervista non ci sono stati molti spazi per gli spoiler, ma Nino Frassica ha dato qualche anticipazione ai microfoni di RTL 102.5 sulla puntata di questa sera e non solo. “Ci sarà un grande mistero che si svelerà in dieci puntate”, ha raccontato Frassica. “Don Matteo andrà via alla quarta puntata e arriverà Don Massimo. Don Matteo non è morto, è vivo. Lo vedremo o non lo rivedremo? Ci sarà una serie di cose durante le puntate, anche una linea rosa da seguire, ci saranno anche delle scene romantiche”.

In studio a RTL 102.5 anche Maurizio Lastrico, che nella fortunata fiction di Rai 1 interpreta il Pm Marco Nardi. “Io ho visto la puntata in anteprima e troverete un Nino Frassica incredibile”, ha detto Maurizio Lastrico. Ed infine ha aggiunto: “Secondo me è la puntata in cui si riderà di più”.

Anche Maria Chiara Giannetta, che nella serie interpreta il capitano Olivieri, è intervenuta su RTL 102.5 e ha parlato della prima puntata della tredicesima stagione di Don Matteo. “In questo primo episodio si comincerà ad affrontare l’argomento amicizia tra uomo e donna”, ha detto la Giannetta. “Arriverà una new entry, una ragazza che crede che tra il capitano Olivieri e il pm Nardi ci sia ancora del tenero e cercherà di far riunire queste due persone tra cui c’è solo amicizia”.

Perché Don Matteo riesce sempre a conquistare tante generazioni? “Sicuramente è una serie tv che contiene tematiche diverse: il crime, la commedia, il dramma ma anche la spiritualità in qualche modo”, ha detto Maria Chiara Giannetta. “Ci sono anche i carabinieri e la chiesa, due grandi istituzioni italiane. In tutto questo c’è un mescolarsi perenne di quotidianità dei personaggi, che serve a ridimensionarli”.

Maria Chiara Giannetta ha raccontato anche alcuni aneddoti che riguardano il set di Don Matteo. “Ho fatto una foto con Terence Hill il primo giorno di riprese”, ha detto la Giannetta. “Non ci avviciniamo alla sua bicicletta non perché lui ce lo vietasse, ma perché è stato un nostro pudore”

E Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo? “Raoul Bova è stato molto umile, molto umano. Noi abbiamo cercato di farlo sentire a casa, noi insieme ci divertiamo”, ha concluso l’attrice.