Donald Trump è stato incriminato, martedì potrebbe arrivare in tribunale. "Sono perseguitato"

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Le autorità hanno già rafforzato le misure di sicurezza intorno al tribunale di Manhattan contro eventuali proteste, nel timore che possano verificarsi disordini. E c’è già chi è sceso in strada in sostegno di Donald Trump, incriminato a sorpresa dal Gran Giurì di New York. Le accuse non sono ancora state rese note ufficialmente, anche se secondo la CNN riguarderebbero più di 30 capi d'imputazione per frode aziendale. Il caso su cui sta indagando la procura parte da un presunto pagamento di 130mila dollari alla porno attrice Stormy Daniels, effettuato dall'ex presidente durante la campagna elettorale del 2016, per farla tacere su un presunto rapporto sessuale avuto anni prima. Secondo uno dei suoi legali, Trump si presenterà spontaneamente, e potrebbe consegnarsi alle autorità di Manhattan già martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico.

LA PRIMA VOLTA CHE VIENE INCRIMINATO UN EX PRESIDENTE

Una vicenda senza precedenti, che rischia di provocare un terremoto, non solo politico. É la prima volta infatti che un ex presidente americano deve affrontare un processo penale. Anche se la candidatura del Tycoon alla Casa Bianca per il 2024 non si ferma, visto che nella Costituzione, tra i criteri per candidarsi alla Presidenza, non figura l’assenza di precedenti penali. 48 Stati impediscono ai cittadini condannati per reati penali di votare, ma non di candidarsi.