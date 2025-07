A Gaza si continua a morire, l'Onu denuncia: quasi mille morti in sei settimane alle file per gli aiuti Photo Credit: agenziafotogramma.it

Negli ultimi raid israeliani su Gaza sono stati uccisi almeno 20 palestinesi. La notizia riportata dall’emittente araba Al Jazeera allunga la scia di morte lasciata nella striscia dall’offensiva di Tel Aviv.

Quasi mille morti da maggio a oggi, alle file per gli aiuti

Secondo gli ultimi dati dell’Onu, 875 civili sono stati colpiti nelle ultime sei settimane nella Striscia, mentre erano in fila per accedere agli aiuti alimentari. La maggior parte delle vittime si trovava nelle vicinanze dei siti della Gaza Humanitarian Foundation, mentre le restanti 201 sono state uccise lungo le rotte di altri convogli umanitari. La GHF si avvale di società private statunitensi di sicurezza e logistica per far arrivare i rifornimenti a Gaza, aggirando in gran parte un sistema guidato dalle Nazioni Unite che, secondo Israele, ha permesso ai militanti di Hamas di saccheggiare i carichi di aiuti destinati ai civili. Hamas nega l'accusa.

Incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e l'emiro del Qatar

Intanto per cercare di dare nuovo impulso ai negoziati in grande difficoltà a Doha, nelle prossime ore il presidente americano Trumpo riceverà l’emiro del Qatar Al Thanim alla Casa BIanca.

Usa chiede indagine a Israele su americano-palestinese ucciso in Cisgiordania

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele Mike Huckabee ha chiesto a Israele di indagare sull'uccisione di un palestinese-americano di 20 anni, che, secondo la famiglia, sarebbe stato picchiato a morte da coloni ebrei durante il fine settimana nella Cisgiordania occupata da Israele. Ieri un giornalista della Cnn ha denunciato un'aggressione mentre stava realizzando un servizio nella zona

Casa Bianca vs Onu, sanzioni alla relatrice speciale Francesca Albanese

E' un caso l'imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. La giurista italiana, esperta in diritti umani, da tempo denuncia il genocidio a Gaza. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha attaccato Albanese, annunciando che sarà sanzionata. E' una violazione dell'immunità di cui godo, ha detto la relatrice Onu L'esperta Onu ha rilasciate queste dichiarazioni durante la sua visita a Bogotà, quasi una settimana dopo l'annuncio delle sanzioni da parte del segretario di Stato americano Marco Rubio che ha definito il suo operato "parziale e malizioso". "È una misura molto seria. Non ha precedenti, la prendo molto seriamente", ha spiegato Albanese.