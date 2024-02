Donna scomparsa trovata morta ad Ischia dall'inviato di 'Chi l'ha visto'. Morta nelle 24 precedenti il ritrovamento

Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola scomparsa da casa la mattina del 17 febbraio e ritrovata in un terreno privato di Ischia, sarebbe morta nelle ultime 24 ore prima del rinvenimento del corpo. E' quanto avrebbero evidenziato i primi accertamenti medico-legali sul cadavere della donna, l’autopsia potrà determinare con certezza l’ora del decesso e la causa della morte. Tuttavia già questa prima conclusione potrebbe spiegare molti interrogativi, a partire dalle ricerche andate avanti per dieci lunghi giorni senza risultati. L’hanno cercata in lungo e largo sull’isola per dieci giorni e il suo corpo è stato ritrovato ieri dagli inviati di Chi l’ha visto, a breve distanza dal parcheggio dove la 51enne era stata ripresa l'ultima volta dalle telecamere. Ci sarebbe una settimana di "buio" dal giorno della scomparsa nei movimenti della donna.

SCIARELLI, ALLA FINE ANTONELLA L'ABBIAMO TROVATA NOI

“I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate noi e alla fine l'abbiamo trovata noi”. Così la conduttrice di 'Chi l'ha Visto?' Federica Sciarelli all'Adnkronos, sul ritrovamento del cadavere di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola sposata e madre di due figlie scomparsa da casa lo scorso 17 febbraio. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina dagli inviati di 'Chi l'ha Visto?' Francesco Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, in un terreno sotto alcuni alberi in un'area a poca distanza dalla piazza di Succhivo dove la donna aveva lasciato la sua vettura e dove era stata vista per l'ultima volta da alcuni testimoni il giorno della sua scomparsa. “Noi non ci siamo mai dati per vinti - sottolinea la Sciarelli - facciamo sempre le ricerche anche per conto nostro, abbiamo sempre lavorato con questo spirito”, conclude la giornalista.