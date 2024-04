Donna trovata morta vicino Aosta, ipotesi è delitto d'impeto. Domani l'autopsia

Una ferita all’addome, un taglio più profondo alla gola, il corpo rannicchiato come se stesse dormendo. Così è stata ritrovata morta venerdì scorso una giovane donna, in un'ex chiesetta diroccata sulle montagne della Valle d'Aosta, in una zona poco frequentata vicino a un borgo disabitato. Ed è caccia all’uomo che era con lei, si cerca in particolare un furgone bordeaux notato, giorni fa, parcheggiato sul ciglio della strada che porta all’ex cappella. Il proprietario potrebbe anche aver attraversato il confine del Monte Bianco che dista una ventina di chilometri da lì lasciando così il Paese. Potrebbe essere francese la vittima, o comunque straniera. Una donna di circa vent’anni, forse meno, a terra erano visibili macchie di sangue e tracce di trascinamento, segno che il corpo è stato trasportato all'interno dell'ex cappella, chi l’ha uccisa ha portato via i suoi documenti. La procura di Aosta indaga per omicidio.

IPOTESI È DELITTO D'IMPETO

Fanno ipotizzare un delitto d'impeto le ferite trovate sul corpo della ragazza trovata morta nell'ex chiesetta di frazione Equilivaz, a La Salle. Nei primi riscontri medico-legali sono state rilevate una profonda ferita al collo e una superficiale sull'addome. La ragazza era in posizione fetale, raggomitolata su sé stessa, e anche questa circostanza farebbe escludere il delitto premeditato. Domani mattina si svolgerà l'autopsia che dovrà chiarire non solo l'esatta causa del decesso, ma anche da quanto tempo la ragazza si trovava nella cappella diroccata.