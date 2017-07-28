Dottore rimuove 27 lenti a contatto dagli occhi di una donna

Dottore rimuove 27 lenti a contatto dagli occhi di una donna

Dottore rimuove 27 lenti a contatto dagli occhi di una donna

Redazione Web

28 luglio 2017, ore 07:00
agg. 04 maggio 2022, ore 16:17

La signora era pronta per una normale operazione di cataratta

In un occhio 27 lenti a contatto. Non è invenzione ma l’assurda storia di una donna di 67 anni. Lo staff medico si stava preparando per una normale operazione di cataratta: invece, con grande stupore di tutti (signora compresa), è stato trovato un grumo di 17 lenti poco prima dell’iniezione di anestesia nell’occhio. Ne sono poi state trovate altre 10. La paziente ha affermato di non aver mai sofferto di particolari dolori, pensando che i disturbi visivi fossero semplicemente conseguenza dell’avanzamento dell’età.


Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

    Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

  • Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

    Ornella Vanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte

  • Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

    Il mondo dello spettacolo piange Ornella Vanoni, tanti i messaggi di cordoglio

  • Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

    Addio Ornella Vanoni, "non sto bene" aveva raccontato. Prosegue il fiume di omaggi

  • E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

    E’ Morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

  • Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

    Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

  • Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

    Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

  • RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

    RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Ginnastica” di Amelie, “L’Aurora” di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, “Bianca” di Noemi e gli inediti di X Factor 2025

  • X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

    X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

Poi: dieci domande e dieci risposte per capire se siamo già in guerra con Putin; Giorgia Meloni scene di vita quotidiana; Elodie, Iannone e la passione; perché il cibo costa tanto

"Il diritto alla libertà religiosa non è opzionale, ma essenziale": ecco le parole di Papa Leone

"Il diritto alla libertà religiosa non è opzionale, ma essenziale": ecco le parole di Papa Leone

Il Santo Padre riceve i membri della fondazione pontificia "Aiuto". Il prossimo 28 ottobre il Papa al Colosseo per la tre giorni internazionale di S. Egidio

Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

C'è ancora Robert Langdon al centro della storia, che tra Praga e New York racconta le manipolazioni sul cervello che potrebbero cambiare la storia dell'umanità