Dottore rimuove 27 lenti a contatto dagli occhi di una donna

28 luglio 2017, ore 07:00
agg. 04 maggio 2022, ore 16:17
La signora era pronta per una normale operazione di cataratta
In un occhio 27 lenti a contatto. Non è invenzione ma l’assurda storia di una donna di 67 anni. Lo staff medico si stava preparando per una normale operazione di cataratta: invece, con grande stupore di tutti (signora compresa), è stato trovato un grumo di 17 lenti poco prima dell’iniezione di anestesia nell’occhio. Ne sono poi state trovate altre 10. La paziente ha affermato di non aver mai sofferto di particolari dolori, pensando che i disturbi visivi fossero semplicemente conseguenza dell’avanzamento dell’età.