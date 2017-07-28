Dottore rimuove 27 lenti a contatto dagli occhi di una donna

La signora era pronta per una normale operazione di cataratta

In un occhio 27 lenti a contatto. Non è invenzione ma l’assurda storia di una donna di 67 anni. Lo staff medico si stava preparando per una normale operazione di cataratta: invece, con grande stupore di tutti (signora compresa), è stato trovato un grumo di 17 lenti poco prima dell’iniezione di anestesia nell’occhio. Ne sono poi state trovate altre 10. La paziente ha affermato di non aver mai sofferto di particolari dolori, pensando che i disturbi visivi fossero semplicemente conseguenza dell’avanzamento dell’età.





