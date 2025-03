Dramma a Napoli, ragazzo di 14 anni morto per un malore prima di iniziare l'allenamento a calcio

UN MALORE IMPROVVISO

Si chiamava Diego, e forse la scelta del nome era stato un omaggio a Maradona. Aveva 14 anni, andava a scuola e giocava a calcio, come tannti suoi coetanei. Ieri sera, come al solito, stava arrivando al campo per l’allenamento. All’improvviso si è sentito male e si è accasciato al suolo, colto da un malore. I soccorsi sono stati inutili, sul posto – oltre all’ambulanza- sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia, ma non c’è stato nulla da fare.

DOLORE E SGOMENTO

La tragedia è avvenuta ieri sera in Strada Selva Cafaro, a San Pietro Paternio, a pochi passi dall’aeroporto di Napoli Capodichino. Facile da immaginare lo sgomento e la disperazione della famiglia, dei compagni di squadra, degli amici. Davanti al campo di allenamento del Cantera Napoli si è radunato un capannello di persone, tra silenzi e lacrime agli occhi. Sconvolti i genitori, che come di consueto avevano accompagnato il figlio all’allenamento.

SOGNI DA CAMPIONE

Diego De Vivo era una promessa del calcio, sognava di giocare nel Napoli o in qualche altra grande squadra. Faceva parte delle giovanili del Cantera Napoli. La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta; ovviamente è stata disposta l’autopsia sul corpo del quattordicenne, per cercare di trovare un perché a una morte assurda e imprevedibile.