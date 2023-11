È atterrato all'aeroporto di Venezia, con mezz'ora di anticipo, il Falcon 900 partito da Francoforte con a bordo Filippo Turetta

L'aereo con a bordo Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è atterrato all'aeroporto di Venezia, proveniente da Francoforte. Il giovane sarà portato negli uffici della polizia di frontiera, per la notifica dell'ordinanza cautelare, poi, scortato dai Carabinieri, al carcere di Verona.

DIRETTRICE CARCERE, TURETTA E' TRANQUILLO, PROCEDURE STANDARD

"E' tranquillo", così la direttrice del carcere di Verona, Francesca Gioieni, ha descritto Filippo Turetta. Per lui, ha chiarito, si stanno applicando tutte le procedure di cautela che si seguono con gli altri detenuti. Vale a dire visita medica, immatricolazione, visita psicologica, che si applicano per i nuovi giunti, ossia a chi arriva per la prima volta dietro le sbarre

SUBITO VISITA PSICHIATRICA

Filippo Turetta, nel carcere di Verona farà un primo passaggio nel reparto infermeria per valutazioni da parte dell'equipe psicologica e psichiatrica. Poi sarà trasferito nella sezione "protetti", che prevede zero contatti, a loro tutela, con detenuti per altre tipologie di reati. Turetta sarà anche sorvegliato a vista 24 ore su 24 in cella singola, per evitare gesti autolesionistici.

TURETTA E' ARRIVATO IN CARCERE

Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è appena arrivato nel carcere Montorio di Verona, scortato dai carabinieri, proveniente dall'aeroporto di Venezia. Gli è già stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

IL TRASFERIMENTO IN AEREO

Tuta e scarpe da ginnastica, giubbotto blu e barba incolta. Silenzioso, rassegnato e dimesso, completamente disinteressato a quello che gli stava accadendo intorno. Nessun riferimento a quanto accaduto. Così è apparso Filippo Turetta sul Falcon che lo ha portato a Venezia, scortato dagli uomini del servizio Scip che hanno curato il trasporto del giovane. Ma secondo il suo legale, l'avvocato Caruso, si tratta di valutazioni premature (il riferimento è al fatto che Turetta sia apparso rassegnato).

TAJANI, GRAZIE GERMANIA

"Oggi Filippo Turetta è in Italia per essere giudicato dalla magistratura del nostro Paese. Lo avevo detto domenica scorsa, in Sicilia, che era una questione di pochissimi giorni e così è stato grazie alla collaborazione con le autorità tedesche": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando oggi a Perugia a margine del congresso provinciale di Forza Italia.