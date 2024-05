E' festa viola, Fiorentina ancora in finale Conference. L'1-1 col Bruges vale il viaggio ad Atene

Pali, sofferenza, un rigore. Ed è festa viola. La Fiorentina è in finale di Conference League, per il secondo anno consecutivo. La squadra di Vincenzo Italiano strappa in Belgio la qualificazione con un pareggio a lungo inseguito sul campo del Brugge, un 1-1 arrivato su rigore e che chiude i conti grazie alla vittoria per 3-2 della settimana scorsa a Firenze. Finale meritata, anche se la maledizione di tre pali ha fatto tremare a lungo i tifosi fiorentini, e nonostante la sofferenza di tratti della partita. La Fiorentina è infatti partita col freno tirato, commettendo troppi errori, poi la superiorità tecnico-tattica è venuta fuori fino al dominio finale, con tante occasioni sprecate e la parata salva risultato di Terracciano in pieno recupero. Tra tiri, pali, traverse colpite, alla fine il rigore trasformato dall'argentino Beltran (Nico Gonzalez gli ha lasciato il compito ha permesso ai viola di conquistare la finale di Atene dove affronterà la vincente tra Aston Villa e Olympiacos.

IL MATCH

In partenza, Italiano deve rinunciare a Bonaventura, per lui nemmeno la panchina, per l'infortunio subito domenica contro il Verona; in campo una formazione di esperienza e votata all'attacco. Invece, la prima parte di gara vede una Fiorentina lenta, prevedibile, che commette banali errori nell'impostare l'azione come in fase difensiva. E proprio da un errore, al 21', nasce il gol del Brugge: rinvio pessimo di Terracciano, il Brugge recupera palla nella trequarti viola, Vanaken scende sulla sinistra e mette dentro l'area gigliata un pallone dove De Cuyper prova a staccare di testa ma non sfiora e inganna Terracciano. E' l'1-0 che riapre i giochi, rimandando tutto a eventuali supplementari. La Fiorentina rischia, emotivamente, di crollare. Invece, la squadra di Italiano reagisce e in una manciata di minuti crea almeno tre grandi occasioni gol: al 23' Arthur manda in porta Gonzalez, che si ritrova solo davanti a Mignolet ma il tiro dell'attaccante viola è incredibilmente sbagliato; al 26' Mandragora innesca Belotti, il centravanti viola avanza e tira in diagonale ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore del Brugge prima dell'intervento di Mignolet; al 36' traversa clamorosa di Kouame, l'ivoriano prende la parte interna del palo alto, sul rimbalzo pallone sulla linea senza entrare. Poi nuovo cross, colpo di testa di Gonzalez e palla sul fondo.